地方 地方焦點

桃園市公務保密研習會　張善政：資安防護是市政重要元素

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日出席「桃園市政府114年度公務保密全面守護—守密為本．防範洩密研習」時表示，資安防護是市府團隊重要工作，桃園行政團隊在運用數位科技提升施政效率同時，應銘記資訊保密是對於市民的責任與承諾，資安維護更是動市政不可或缺的重要元素。提醒同仁唯有堅守公務保密與市民權益原則，推動市政建設才有意義。

為提升桃園市政府一級機關、二級機關與各區公所、戶政事務所、地政事務所、衛生所及警察局各分局、大隊之首長秘書、涉密人員及其主管等人員對於保密法令認知，這項由市府政風處主辦之年度公務保密全面守護－守密為本．防範洩密研習會，今天上午在市府地下二樓大禮堂舉行。研習會邀請桃園地檢察署襄閱主任檢察官黃榮德擔任講師，講授「守密為本．防範洩密－淺談公務保密10大要領與迷思」及「淺談公益揭弊者保護法」兩大主題，以建構參訓人員公務機密警覺性與維護責任感。

市長張善政致詞時指出，市府近期責成智發會將府外單位網路連線拉回府內，統一經由市政府網路閘口，委由資安廠商把關，以防範潛在資安事件。同時也提醒市府同仁，應妥善管理桌電、筆電、手機等設備及個人密碼資訊，共同維護市府資訊安全。

張善政提醒，桃園行政團隊在運用數位科技提升施政效率同時，應銘記資訊保密是對於市民的責任與承諾。機密文書與各類補助案、陳情案、人事案等涉及許多個資等機敏性資料的保密性，亦是推動市政不可或缺的重要元素。近來各級政府機關資安與洩密事件頻傳，因此提醒唯有堅守公務保密與市民權益的原則，推動市政建設才有意義。此外，目前部分科技公司提供「遠端清除」功能，若手機遺失，可立即透過App抹除資料，避免機敏資訊外流，政府體系亦可借鏡此作法，進一步建立完善的資安管理機制。過去任職行政院時，曾處理駐外單位網路安全連線問題，並成功爭取外派資訊人員，以此強化駐外單位的資訊安全，有效保障國家機密。

襄閱主任檢察官黃榮德則以多年刑事司法經驗，自法律規範、注意事項與實務案例等多方面角度，深入剖析行政機關常見應保密業務事項，針對文書保密、資訊保密、採購秘密、郵電秘密、業務秘密、個資保密、職務秘密、陳情檢舉、媒體保密及人事秘密等共計10大公務保密要領，帶來精闢說明，現場反應熱烈。

市府政風處處長吳滄俯則以秉持清廉可靠、即時有效的市政結合廉政安全施政理念，啓動公務機密宣導與稽核並重的雙引擎，穩健而安全地協助推動智慧資安、保密廉安的科技城市。未來將持續辦理相關研習，藉由保密意識向下扎根與資安專業素養的向上提升，構築全面守護的防火牆，打造讓市民更安心、更放心的數位智慧安全宜居城市。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

中壢中正公園地下停車場今完工啟用

中壢中正公園地下停車場今完工啟用

桃園市長張善政今（21）日出席「中正公園停車場完工啟用典禮」時表示，中正公園地下停車場歷經兩年半興建今啟用，總經費約10億元，中央補助2.17億元，這處停車場為中壢區開發面積最大停車場，可提供345個汽車位、605個機車位，啟用後可有效改善中正公園附近商圈停車壓力，提升交通機能，並結合鄰近A23捷運站與銀河廣場，促進區域商圈發展。

全國首創！桃園市打造「空污事件緊急監控系統2.0」

全國首創！桃園市打造「空污事件緊急監控系統2.0」

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

關鍵字：

桃市府公務保密研習會政風處張善政黃榮德

讀者迴響

