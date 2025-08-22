桃園市公務保密研習會　張善政：資安防護是市政重要元素

▲桃園市府今天舉辦年度公務保密研習會，並以公務保密10大要領揭開序幕。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日出席「桃園市政府114年度公務保密全面守護—守密為本．防範洩密研習」時表示，資安防護是市府團隊重要工作，桃園行政團隊在運用數位科技提升施政效率同時，應銘記資訊保密是對於市民的責任與承諾，資安維護更是動市政不可或缺的重要元素。提醒同仁唯有堅守公務保密與市民權益原則，推動市政建設才有意義。

為提升桃園市政府一級機關、二級機關與各區公所、戶政事務所、地政事務所、衛生所及警察局各分局、大隊之首長秘書、涉密人員及其主管等人員對於保密法令認知，這項由市府政風處主辦之年度公務保密全面守護－守密為本．防範洩密研習會，今天上午在市府地下二樓大禮堂舉行。研習會邀請桃園地檢察署襄閱主任檢察官黃榮德擔任講師，講授「守密為本．防範洩密－淺談公務保密10大要領與迷思」及「淺談公益揭弊者保護法」兩大主題，以建構參訓人員公務機密警覺性與維護責任感。

▲桃園市長張善政今天出席市府年度公務保密研習會，強調資安維護是推動市政不可或缺的重要元素。（圖／市府新聞處提供）

市長張善政致詞時指出，市府近期責成智發會將府外單位網路連線拉回府內，統一經由市政府網路閘口，委由資安廠商把關，以防範潛在資安事件。同時也提醒市府同仁，應妥善管理桌電、筆電、手機等設備及個人密碼資訊，共同維護市府資訊安全。

張善政提醒，桃園行政團隊在運用數位科技提升施政效率同時，應銘記資訊保密是對於市民的責任與承諾。機密文書與各類補助案、陳情案、人事案等涉及許多個資等機敏性資料的保密性，亦是推動市政不可或缺的重要元素。近來各級政府機關資安與洩密事件頻傳，因此提醒唯有堅守公務保密與市民權益的原則，推動市政建設才有意義。此外，目前部分科技公司提供「遠端清除」功能，若手機遺失，可立即透過App抹除資料，避免機敏資訊外流，政府體系亦可借鏡此作法，進一步建立完善的資安管理機制。過去任職行政院時，曾處理駐外單位網路安全連線問題，並成功爭取外派資訊人員，以此強化駐外單位的資訊安全，有效保障國家機密。

▲桃園市地檢署襄閱主任檢察官黃榮德深入剖析行政機關常見應保密業務事項提出說明。（圖／市府新聞處提供）

襄閱主任檢察官黃榮德則以多年刑事司法經驗，自法律規範、注意事項與實務案例等多方面角度，深入剖析行政機關常見應保密業務事項，針對文書保密、資訊保密、採購秘密、郵電秘密、業務秘密、個資保密、職務秘密、陳情檢舉、媒體保密及人事秘密等共計10大公務保密要領，帶來精闢說明，現場反應熱烈。

▲桃園市府今天舉辦年度公務保密研習會，會後全體大合照。（圖／市府新聞處提供）

市府政風處處長吳滄俯則以秉持清廉可靠、即時有效的市政結合廉政安全施政理念，啓動公務機密宣導與稽核並重的雙引擎，穩健而安全地協助推動智慧資安、保密廉安的科技城市。未來將持續辦理相關研習，藉由保密意識向下扎根與資安專業素養的向上提升，構築全面守護的防火牆，打造讓市民更安心、更放心的數位智慧安全宜居城市。