桃市「祖孫樂淘桃」祖父母節　張善政：促進跨世代交流

▲桃園市長張善政今天出席「祖孫樂淘桃祖父母節慶祝活動」中致詞。（圖／市府教育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（24）日出席「114年祖孫樂淘桃祖父母節慶祝活動」時表示，每年八月第四個星期日是祖父母節，市府今年特別舉辦創意照片徵件與闖關挑戰等活動，讓祖父母、父母及孩子們三代齊聚一堂，透過多元方式促進跨世代交流，讓每個家庭都能感受和樂融融的溫馨時光。

▲桃園市長張善政在「祖孫樂淘桃祖父母節慶祝活動」上頒發得獎作品給獲獎祖父母與等人。（圖／市府新聞處提供）

這次活動由市府家庭教育中心主辦，結合創意照片徵件頒獎、趣味闖關遊戲、精彩舞臺表演，此外，市府各局處樂齡教育宣導與摸彩活動，吸引眾多祖孫家庭熱情參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

張善政指出，家庭是促進代間互動的基礎，祖父母與年輕世代的交流，是珍貴的人生經驗與智慧傳承。為喚起國人更加重視家庭世代關係，彰顯祖父母對家庭及社會的貢獻，教育部於2010年訂定我國第一屆「祖父母節」，訂於每年8月第四個星期日，透過這個節日提醒我們珍惜家庭代間的情感連結，尊重長輩智慧，以愛與感謝回報他們多年的照顧與關懷。

▲桃園市長張善政在「祖孫樂淘桃祖父母節慶祝活動」中，頒獎給獲獎祖父母等人。（圖／市府新聞處提供）



市府為鼓勵祖孫互動，舉辦「祖孫樂淘桃」創意照片徵件活動，邀請祖孫三代一同發揮創意，留下珍貴影像，獲獎者於本次活動進行頒獎。其中得獎家庭「決戰家族」，由孫女徐紫柔導演與外婆「中壢一朵花」蔡鍾景妹攜手家人創意變裝拍攝生動有趣照片，為家人建立愉快且珍貴的連結。徐紫柔開心地說，雖然外婆罹患失智症，但透過影像創作，家人間的感情更加深厚，也讓她看見外婆生命中依然充滿光彩與活力。

出席的立委萬美玲認為，面對現今年輕人不婚不生的困境，地方或中央政府都應持續努力，創造願意結婚且敢生敢養的友善環境，進而讓更多祖父母享受含飴弄孫的幸福。

▲桃園市「祖孫樂淘桃祖父母節慶祝活動」上，市長張善政與出席民代、獲獎祖父母等人大合影。（圖／市府新聞處提供）

教育局指出，活動透過創意照片徵件頒獎，邀請祖孫三代發揮創意，留下珍貴影像。此外還設計多元闖關遊戲，推出家庭教育資源卡，讓民眾輕鬆認識各項家庭教育服務，另有「心動便利貼」及「我懂你的心」等趣味活動，鼓勵大家寫下對家人的感謝與祝福，挑戰家人間彼此了解程度，增進家庭凝聚力。市府將持續推動祖孫共學、成年子女及父母的成長課程等代間教育及家庭教育相關活動，以促進世代間知識、價值觀與經驗交流，同時也鼓勵市民多與長輩互動及陪伴，共同打造幸福桃園。