中壢中正公園地下停車場今完工啟用　張善政：促進商圈發展

▲桃園市中壢區中正公園地下停車場今完工啟用，市長張善政到場致詞。



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（21）日出席「中正公園停車場完工啟用典禮」時表示，中正公園地下停車場歷經兩年半興建今啟用，總經費約10億元，中央補助2.17億元，這處停車場為中壢區開發面積最大停車場，可提供345個汽車位、605個機車位，啟用後可有效改善中正公園附近商圈停車壓力，提升交通機能，並結合鄰近A23捷運站與銀河廣場，促進區域商圈發展。

▲桃園市中壢區中正公園地下停車場今完工啟用，市長張善政到場致詞，立委魯明哲與多位市議員、里長等人都出席啟用儀式。

張善政指出，中正公園停車場除停車設施外，該項工程還打造多目標使用空間，同步建置中央、興南里里民活動中心與景觀大草坪等，可提供居民更多公共活動空間，提升社區生活品質。他特別感謝立委魯明哲協助向中央爭取經費，展現中央與地方攜手推動基礎建設之決心與成果。

▲桃園市中壢區中正公園地下停車場今完工啟用。

市府交通局說明，中正公園停車場是座兼具智能、安全與舒適現代化停車場，汽車動線採分流設計，延平路規劃為雙進車道，中美路規劃為一進一出，機車則集中於中美路進出；當出車流量較大時，將啟用調撥機制，彈性調整為雙出口，加速車輛離場效率。停車場內增設友善標示，停管設備更導入智慧3D車牌辨識、智慧電子收費、雲端月租、專用車格感應語音系統與綠能充電樁等多項設施。市民可透過遠通App綁定信用卡設定停車代扣後直接離場，省去現金與電子票證操作時間。

▲桃園市中壢區中正公園地下停車場今完工啟用，圖為重機停車位。

交通局強調，中正公園停車場將從明（22）日上午8時起開放，免費試營運至8月31日止，9月1日起正式收費。周邊中央里、新街里與興南里居民將享有月租八折優惠，開幕後小型車臨停收費每半小時20元、12小時上限200元，歡迎市民多加利用。