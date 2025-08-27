　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在西門舉五星旗被驅逐！日網紅開嗆移民署　哭訴：妻兒還在台

▲涉嫌在西門町拍片舉中國國旗日男遭移民署逮捕遣送離境，終生不得來台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌在西門町拍片舉中國國旗日男遭移民署逮捕遣送離境，終生不得來台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有2名日本籍男子在北市西門町，持中國國旗拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論。移民署接獲民眾檢舉，調查後依法將兩人驅逐出境。值得注意的是，其中一人是親中網紅「日本狸猫田中裕之」，他返回日本後，馬上拍片嗆台灣政府、移民署，還高喊支持中國武統台灣。

Threads近日流傳2名日籍男在西門町持中國國旗拍片，發表「熱愛中國」、「希望日本中國一直友好」、「台灣當然是中國的」等言論。移民署對此表示，已於第一時間接獲民眾檢舉，主動掌握相關情資並立即展開調查，確認2人均為免簽證入境的日本籍人士，且涉犯台灣《入出國及移民法》18條第1項第13款，已依法開立強制驅逐出國與管制入境處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，本名尾澤裕之的親中網紅「日本狸猫田中裕之」回日本後，在TikTok、Bilibili等平台發布影片，氣憤說明自己被「中國台灣省」驅逐出境，可他無法理解自己做錯什麼，憑什麼被趕回日本，「我只是揮舞中國國旗，然後說台灣島是中國的一部分而已。」更何況自己無論在台灣或日本，從沒犯過什麼罪或犯法。

「日本狸猫田中裕之」還說，明明「台灣是中國領土」這句話是事實，自己卻因為講出事實被趕走。他也提到，目前妻兒都還在台灣，如果因為這樣夫妻、父子見不到面，對他來說，台灣的民主制度、言論自由什麼的就是個笑話。他強調，自己絕對支持一個中國的原則，也支持中國武統台灣。

據了解，尾澤裕之去年12月和一名台灣女子結婚，之後將中文名改成與妻子同姓，變成「朱裕之」。今年7月初，他發影片透露自己升格當爸的喜訊，老婆已在台北市誕下兒子，取了跟父親一樣的名字。

移民署表示，2名日籍男發表「熱愛中國」、「希望日本中國一直友好」、「台灣當然是中國的」等言論，其中1名日籍人士OO隼人（HAYATO、32歲）入境當日拍完片即離境，該署已列管禁止其再入境。

另1名日籍人士OO裕之（HIROYUKI、42歲）坦承參與拍攝影片，移民署於今（25）日上午依法強制驅逐出國，並列管禁止再入境台灣，以展現執法決心，絕不容外籍人士在台從事危害國家利益或公共秩序之行為。

移民署重申，對於任何外籍人士在台從事危害台灣國家利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

北市拆公館圓環挨批「先射箭再畫靶」　民團：應先改造標誌標線

第三屆永齡銘馨盃《BEYOND YOUR STAR》曾馨瑩打造舞蹈盛典　獎金加碼×創意獎項×國際評審見證台灣舞蹈能量

「小孩喝奶粉=吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明！網炸鍋：硬拗

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

突收「長庚1緊急求助」　美甲師急趕往！真相暖翻一票人：了不起

退票機制遭詐團利用洗錢　高鐵緊急停用「台灣Pay」

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

生活熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

可能有雙颱！　最新預測曝

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

快訊／8縣市大雨特報　下到晚上

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響

486先生曝理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

快訊／大雷雨炸台中彰化「防冰雹」　警戒範圍曝

更多熱門

相關新聞

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌

釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌

許多釣魚場會透過舉辦活動來吸引顧客，台灣釣場常見釣龍膽石斑彩金挑戰，中國則有釣魚王送釣竿的活動。而，最近一家釣魚場的老闆快被逼瘋，由於一條魚王特別貪吃，短短二個多月內已讓釣客贏得32支高價釣竿，老闆大喊「吃不消」。

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

李在明坦承親中！　韓網怒：外星人要打來了

李在明坦承親中！　韓網怒：外星人要打來了

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

關鍵字：

移民署親中網紅日本狸猫田中裕之

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面