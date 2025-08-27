在西門舉五星旗被驅逐！日網紅開嗆移民署　哭訴：妻兒還在台

▲涉嫌在西門町拍片舉中國國旗日男遭移民署逮捕遣送離境，終生不得來台。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有2名日本籍男子在北市西門町，持中國國旗拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等言論。移民署接獲民眾檢舉，調查後依法將兩人驅逐出境。值得注意的是，其中一人是親中網紅「日本狸猫田中裕之」，他返回日本後，馬上拍片嗆台灣政府、移民署，還高喊支持中國武統台灣。

Threads近日流傳2名日籍男在西門町持中國國旗拍片，發表「熱愛中國」、「希望日本中國一直友好」、「台灣當然是中國的」等言論。移民署對此表示，已於第一時間接獲民眾檢舉，主動掌握相關情資並立即展開調查，確認2人均為免簽證入境的日本籍人士，且涉犯台灣《入出國及移民法》18條第1項第13款，已依法開立強制驅逐出國與管制入境處分。

其中，本名尾澤裕之的親中網紅「日本狸猫田中裕之」回日本後，在TikTok、Bilibili等平台發布影片，氣憤說明自己被「中國台灣省」驅逐出境，可他無法理解自己做錯什麼，憑什麼被趕回日本，「我只是揮舞中國國旗，然後說台灣島是中國的一部分而已。」更何況自己無論在台灣或日本，從沒犯過什麼罪或犯法。

「日本狸猫田中裕之」還說，明明「台灣是中國領土」這句話是事實，自己卻因為講出事實被趕走。他也提到，目前妻兒都還在台灣，如果因為這樣夫妻、父子見不到面，對他來說，台灣的民主制度、言論自由什麼的就是個笑話。他強調，自己絕對支持一個中國的原則，也支持中國武統台灣。

據了解，尾澤裕之去年12月和一名台灣女子結婚，之後將中文名改成與妻子同姓，變成「朱裕之」。今年7月初，他發影片透露自己升格當爸的喜訊，老婆已在台北市誕下兒子，取了跟父親一樣的名字。

移民署表示，2名日籍男發表「熱愛中國」、「希望日本中國一直友好」、「台灣當然是中國的」等言論，其中1名日籍人士OO隼人（HAYATO、32歲）入境當日拍完片即離境，該署已列管禁止其再入境。

另1名日籍人士OO裕之（HIROYUKI、42歲）坦承參與拍攝影片，移民署於今（25）日上午依法強制驅逐出國，並列管禁止再入境台灣，以展現執法決心，絕不容外籍人士在台從事危害國家利益或公共秩序之行為。

移民署重申，對於任何外籍人士在台從事危害台灣國家利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。