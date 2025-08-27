　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸28歲美女「抗癌網紅」離世　考上空姐卻患上全球僅400例罕病

▲大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」離世。（圖／翻攝揚子晚報）

▲大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」離世。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」（姚美杉）於25日下午離世，這則令人遺憾的消息由她的家人在粉絲群中公佈，引起眾多網友和粉絲惋惜和道別。她在抗癌期間保持樂觀態度、用影片記錄抗癌生活，給不少網友帶來正向力量。

▲大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」離世。（圖／翻攝揚子晚報）

《揚子晚報》報導，「給你一拳」原名叫姚美杉，她自述2023年時面試上空姐，入職體檢時查出患上全球僅400例的罕見病「肝臟未分化胚胎性肉瘤」，引人關注。

「給你一拳」生前發布了500多支影片記錄自己的抗癌經歷，她在《給粉絲們的一封信》中曾寫道，「比起抗癌記錄，我更願意記錄生活，把正能量帶給大家，世事無常，一定要熱愛生活。」樂觀堅強面對人生的態度感染了無數網友。

▲大陸28歲抗癌網紅「給你一拳」離世。（圖／翻攝揚子晚報）

姚美杉曾在今（2025）年6月4日完成第二次大型手術，歷時近15小時後在個人社群報平安，她曾寫下，「人總要相信相信的力量，萬一我有機會變成一個『普通人』呢？」這份堅毅和坦然，持續透過短影音傳遞給外界，也讓更多人認識這種極為罕見的疾病。

據杭州市一醫院介紹，肝臟未分化胚胎性肉瘤是一種來源於肝臟間葉組織的惡性腫瘤，在成人中極為少見，全球病例不足400例。該病以女性患者居多，腫瘤生長迅速，常因腫瘤破裂或出血導致腹痛、發熱，術前診斷困難，需依靠病理活檢確認，治療以手術為主，並輔以化療等手段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

姚美杉抗癌網紅罕病肝臟未分化肝臟肝病網紅

