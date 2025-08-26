釣魚場「魚王」太貪吃！老闆慘賠30萬　崩潰呼巴掌：快破產了

▲中國有家釣魚場宣稱釣到「黃金魚王」就送高級釣竿，沒想到魚王太貪吃，險害老闆破產。（示意圖，photoAC）

許多釣魚場會透過舉辦活動來吸引顧客，台灣釣場常見釣龍膽石斑彩金挑戰，中國則有釣魚王送釣竿的活動。而，最近一家釣魚場的老闆快被逼瘋，由於一條魚王特別貪吃，短短二個多月內已讓釣客贏得32支高價釣竿，老闆大喊「吃不消」。

中國浙江一家釣魚場近期舉辦活動，為吸引顧客上門，老闆承諾只要釣到池中的「黃金魚王」，就能獲得一支價值2000多元人民幣（約新台幣1萬元）的高級釣竿。結果，「魚王」根本是個不挑食的貪吃鬼，在70天內被釣起32次，讓老闆血本無歸，送出32支釣竿，價值大約七萬人民幣（30萬新台幣）。

最近一次看到黃金魚王又上鉤後，老闆實在是理智線斷裂，直接拍下影片，輕呼魚王巴掌，警告牠「別再吃了，我快破產啦！」

老闆「教訓」貪吃魚王的影片一上傳，馬上被網友瘋狂轉發，也成功勾起廣大釣友的好奇心，許多人紛紛留言詢問釣場的確切位置，更有釣友霸氣喊出：「在哪，我也要去盤它」。除了討論金錢損失，不少網友更將焦點放在這條「一心想進廚房」的魚王，戲稱「這魚肯定拿提成了」「還不趕緊起鍋燒油」。



