168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

▲大罷免。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬網紅Cheap近期針對「大罷免為何慘敗」製作影片，觀看次數突破168萬，但也被部分青鳥批評「只敢檢討罷團，為什麼不檢討國民黨？」對此，Cheap在臉書親上火線回應，強調民主政治的裁判是人民，32：0的結果已經說明一切，「兄弟，今天的32：0，你是0，不是32。」

Cheap直言，「藍委舔共賣台、毀憲亂政」這些是青鳥的觀點，但多數選民不接受，「民主政治裡，最後的裁判不是你自己，而是投票的人民。」他也反問，如果罷免方真的32席全數成功，他一定會檢討國民黨，「我自然會去找理由來圓我的影片。」並舉例可能的論述，「連大安文山都保不住，表示國民黨不得人心」、「32全數罷免成功，表示親中路線被否定」等。

他還提到勝選之夜的場景，「台上的柯建銘感性說道：謝謝選民願意再給民進黨一次機會，32：0不只是數字，而是全台灣人民的心聲。」支持者高喊「TEAM TAIWAN！」的畫面，Cheap形容「這一夜，台灣人都是贏家。」

不過，Cheap也再度提醒青鳥，「兄弟醒醒，今天的32：0，你是0，不是32，這個平行宇宙你自己去被窩裡幻想，不要拉別人陪你做夢。」強調民意的提醒必須接受，「學會面對，才不會2026又崩一次。」

貼文引發熱烈回應，「我看了1400萬種未來，沒有一個宇宙是Cheap沒被出征的」、「不是，誰會去檢討同盟國為什麼戰勝？」「會檢討的話，今天就不會這樣了」、「我接受失敗，但是不接受被檢討為什麼失敗」、「台灣現在真的好平行喔」、「講得太好，一切看民意。」