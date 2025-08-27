警所長號召善心募款　助屏東81歲婦度過喪子難關

▲東海派出所所長藍清輝將善款交給潘家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉81歲潘姓老婦長年飽受主動脈剝離與高血壓折磨，日前又遭長子猝逝打擊。同住的次子與媳婦僅靠臨時工維生，還要扶養3名年幼子女，面對高額喪葬費用陷入絕境。枋寮員警得知不僅自掏腰包，更號召友人及慈善團體共捐助近6萬元，於派出所親手交付善款，盼能暫解燃眉之急，陪伴她一家暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝與警員夏群凱，透過民間友人尤秀卿，得知新埤鄉81歲潘姓老婦罹患主動脈剝離及高血壓等慢性病，育有二子，長子日前猝逝於家中，同住的次子與媳婦皆從事臨時工維生，且扶養3名幼童，原本生活壓力就很沈重；如今長子猝逝，突如其來的噩耗，不僅悲痛萬分，也讓本已拮据的家庭，面臨無力負擔的喪葬費用，生活因而雪上加霜。

藍所長因此自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、黃振榮、張龍欽、陳清祥、詹光榮、江宏偉、吳金泉、蘇財福、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、張堉衫、葉鋐權、葉涬萓、劉有朋、鍾進文、蕭同益及麻古茶坊（枋寮店）等人，捐助新臺幣2萬5,000元；卿友慈善團捐助3萬4,200元，共同捐助5萬9,200元，並於東海派出所內親將善款交付潘婦，盼微薄之善款可以讓她家暫度難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，值得同仁學習。