高雄梓官漁港深夜格鬥秀！3人棍棒+螺絲起子狂毆　男濺血倒地

記者吳奕靖／高雄報導

高雄岡山傳出街頭暴力事件！27日凌晨1時50分許，梓官區漁港二路發生一起酒後口角衝突，50歲楊姓男子腿部受傷倒地，送醫治療，警方接獲通報時，以為是男子與友人酒後爭執，但隨著調查深入，發現根本是被「三打一」棍棒加螺絲起子暴力秀，讓地方治安蒙上一層陰影。

▲受傷男子被送上救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，當時楊男與39歲劉姓友人飲酒後爆發口角，楊男倒地受傷，由救護人員送醫。由於楊男醉到意識不清，供述反覆，警方先調閱周邊監視器追查，加上有民眾出面指認，案發現場不只劉男，還有兩名共犯加入。進一步查出劉男疑持螺絲起子，另兩名友人則拿棍棒攻擊楊男，導致他腿部濺血倒地。

一名現場目擊者表示，整個過程「就像電影黑幫場面」，他透露：「那個查某（指受害者之妻）整天在那邊很囂張，我就覺得他早晚會被堵到。果不其然，真的出事了，動手的是道上兄弟。事發當下對方動手也才一兩分鐘，他完全沒辦法還手，身邊也沒半個人幫他。對方下手很重，直接往腎臟那邊捅下去，看起來是警告跟教訓的意味比較濃，因為如果要讓他死，就會直接攻擊要害了。」

▲高雄梓官街頭暴力，一名男子腿部濺血送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他還加碼爆料，被害人疑似是一家「紋身店」的老闆，可能涉及同行相忌，「只能說樹大招風，一山還比一山高。」而警方強調，已經通知劉男到案說明，並將追緝另外兩名涉案共犯，全案將依《刑法》傷害罪與妨害秩序罪嫌偵辦。