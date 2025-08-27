　
社會 社會焦點 保障人權

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產遭查封！姑姑出手相救

▲書記官執行違規男案件。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子屢次無照駕車上路，於113年間接連遭警方查獲違3次違規裁罰新臺幣7萬2千元，但均未繳納。屏東執行分署調查發現，他除交通罰鍰外，還積欠其他公法債務，合計達20萬9千餘元。雖有薪資與存款，卻因離職及帳戶不足而未清償。承辦書記官遂依法查封其名下不動產。他的姑姑、姑丈得知後，擔心家產被拍賣，不得不陪同男子前往分署，承諾協助繳清欠款，以保全家產。

這名男子未領有駕駛執照，於113年8月間及10月間多次駕駛車輛行經內埔地區，被內埔警分局查獲該名男子於5年內違反「道路交通管理處罰條例」第21條第1項規定2次以上，予以舉發，該名男子每次被裁罰新台幣2萬4千元，3次違規裁罰金額共計7萬2千元，他逾期未繳納罰鍰，經高雄區監理所屏東監理站於今(114)年3月移送屏東分署行政執行。分署發現他還積欠其他公法債務未清償，總共積欠20萬9千多元未繳。

分署查他有薪資、存款，執行扣薪後男子離職，存款餘額不足清償，承辦書記官調查發現他年少時受贈多筆不動產，他多次違規不思改善，分署多次通知他儘速繳納，惟他未繳納或清償，書記官決定對他名下不動產進行查封；他的姑姑來電詢問，承辦書記官仔細地向其說明須繳清欠款才能塗銷查封。不久，他由姑姑、姑丈陪同一起到分署表示因為他無業，屢次闖禍規勸不聽，他們已經幫他處理很多債務，為避免家產淪為拍賣品，願意出面幫他處理繳清欠款，以保全家產。

無照違規駕駛已修法加重處罰，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項規定最高可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。汽車駕駛人於五年內第二次無照駕駛者，依「道路交通管理處罰條例」第21條第2項規定，一律重罰2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死亡，得沒入該汽車。

屏東分署表示，交通部自109年起辦理全國交通安全運動，訂9月為交通安全月，屏東分署呼籲你我都是用路人，負有守護道路交通安全之責，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。分署將持續堅決打擊無照駕駛等交通違規行為，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識，以確保社會大眾的用路安全。

