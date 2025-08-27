　
社會 社會焦點 保障人權

手卡檳榔剝鬚機5歲童狂哭　消防倒轉機器助脫困...2指變形送醫

▲龍泉消防分隊救護5歲男童。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲龍泉消防分隊救護5歲男童。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名5歲男童，驚險將左手伸入正在運轉的檳榔剝鬚機，瞬間深深卡入齒輪中。家屬見狀焦急萬分求助；消防人員獲報後立即出動2車5人到場，發現男童因劇烈疼痛哭喊不止，母親更是慌亂不已。由於機具高速運轉，稍有不慎恐釀永久傷殘，現場人員緊急聯繫廠商，依建議採手動倒轉方式，終於在安撫情緒後小心操作，成功脫困。男童左手兩指變形，已由救護車送往醫院治療。

▲龍泉消防分隊救護5歲男童。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲龍泉消防分隊救護5歲男童。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局龍泉分隊8月25日上午10時58分接獲名眾報案，一名年僅5歲的男童不慎將左手伸入正在運轉的檳榔剝鬚機中，家屬情緒緊張，現場情況危急，龍泉分隊立即出動2車、4警消及1名救護義消前往現場。

▲龍泉消防分隊救護5歲男童。（圖／記者陳崑福翻攝）

到達現場後，救援人員發現男童的左手深深卡在檳榔剝鬚機的齒輪中，無法自行抽出，儘管男童意識清楚，但因劇烈疼痛與驚嚇影響，情緒極度激動，孩童母親也焦急萬分，由於涉事機具為高速旋轉設備，稍有不慎即可能造成更嚴重的損傷甚至永久傷殘，現場人員立即展開緊急評估。

為確保救援過程不對孩童造成二次傷害，消防人員第一時間聯繫機器廠商，了解設備內部構造與脫困方式，廠商建議採用手動倒轉機器方式，使手部可安全退出，避免使用破壞性工具損壞機具或加劇傷勢，在穩定孩童情緒與取得家屬同意後，現場依據廠商指引小心操作，順利將男童的手部脫困，男童傷勢為左手中指與無名指明顯變形，由龍泉分隊救護車送往醫院治療。

這起事故最終在龍泉分隊及機具廠商眾人通力合作下圓滿處理；龍泉分隊強調，機具操作安全不可輕忽，尤其在操作重機具等場域，需特別留意工作場所的開放性與孩童的進出控管，家長與業者應共同防範安全死角，才能保障廠內人員之安全。

08/26 全台詐欺最新數據

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產險遭查封

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產險遭查封

屏東市一名男子屢次無照駕車上路，於113年間接連遭警方查獲違3次違規裁罰新臺幣7萬2千元，但均未繳納。屏東執行分署調查發現，他除交通罰鍰外，還積欠其他公法債務，合計達20萬9千餘元。雖有薪資與存款，卻因離職及帳戶不足而未清償。承辦書記官遂依法查封其名下不動產。他的姑姑、姑丈得知後，擔心家產被拍賣，不得不陪同男子前往分署，承諾協助繳清欠款，以保全家產。

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

屏東救護車挨撞　車內警員+替代役受傷

帶頭恐嚇綠能業者　惡霸村長遭求刑6年

帶頭恐嚇綠能業者　惡霸村長遭求刑6年

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

即／27歲男開波特船夜釣落水　12小時後尋獲遺體

即／27歲男開波特船夜釣落水　12小時後尋獲遺體

