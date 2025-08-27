　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

記者詹詠淇／台北報導

大罷免後民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨立委郭國文、林淑芬接連開砲，痛批總召柯建銘假傳聖旨又忽視他人意見的做法、黨團成一言堂等，而柯建銘則表示不再回答、不隨之起舞等。對此，曾在726大罷免後民進黨中常會送柯建銘一包衛生紙要他「擦屁股」的民進黨立委王世堅今（27日）表示，感謝柯總召過去貢獻，但希望他能審時度勢、知所進退，回覆不要再只是謝謝指教，而是謝謝收看。

▲▼民進黨立委王世堅。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／攝影中心攝）

民進黨立委郭國文昨上午接受媒體聯訪時承認在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。基層對政府補助與政策充滿焦慮，而黨團卻仍堅持對立路線，才讓他情緒爆發。問題不在個人，而是整體黨團路線應轉為「對話模式」，才能回應民意。

林淑芬下午則在臉書發文表示，這一屆的民進黨立法院黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除。她更以2次大法官同意權行使為例，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是一樣威脅跑票者開除。總召直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？這屆民進黨立院黨團卻史無前例的成為沒有討論、只有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的！

針對是否希望柯總召知所進退，王世堅今上午受訪表示，感謝柯總召過去對民進黨的貢獻，「但是希望柯總召在面對社會跟民進黨的…我個人是感謝柯總召的辛苦跟努力，但我更希望柯總召能審時度勢、知所進退」，希望他在面對社會、民進黨對他的期待時，他的回覆不要再是謝謝指教，而應該是謝謝收看。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工
不願與失智婆婆同住　狄鶯咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

重申「不排斥選新北市長」　李四川：藍白怎麼整合讓黨主席決定

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

重申「不排斥選新北市長」　李四川：藍白怎麼整合讓黨主席決定

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

廣達小金孫達明9月上市　今股價衝高至525元「漲幅達27%」

重申「不排斥選新北市長」　李四川：藍白怎麼整合讓黨主席決定

00881台日跨境連結ETF　9／12日東京證交所掛牌

「被燒肉耽誤的甜點店」籌備高雄2店　餐廳落腳台鋁生活商場

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇！486先生讚1人：蔡阿嘎厲害

道奇主力牛棚維西亞進傷兵名單！　球迷哀嚎：用太兇的下場

《鬼滅》片長怕跑廁所　醫打臉「麻糬止尿」：高蛋白飲食才有效

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

2度打槍朱立倫！　國民黨主席交棒掀風暴

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

更多熱門

相關新聞

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

大罷免失敗後，民進黨內將檢討矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部24日接連表態請辭，黨籍立委郭國文、林淑芬也接連砲轟柯建銘，被外界認為是在逼宮柯建銘。對此，柯建銘今早引用曹植的七步詩發文反問，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

被點名接黨團總召？　蔡其昌首發聲

被點名接黨團總召？　蔡其昌首發聲

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

關鍵字：

柯建銘王世堅民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面