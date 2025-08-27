要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

記者詹詠淇／台北報導

大罷免後民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨立委郭國文、林淑芬接連開砲，痛批總召柯建銘假傳聖旨又忽視他人意見的做法、黨團成一言堂等，而柯建銘則表示不再回答、不隨之起舞等。對此，曾在726大罷免後民進黨中常會送柯建銘一包衛生紙要他「擦屁股」的民進黨立委王世堅今（27日）表示，感謝柯總召過去貢獻，但希望他能審時度勢、知所進退，回覆不要再只是謝謝指教，而是謝謝收看。

▲民進黨立委王世堅。（圖／攝影中心攝）

民進黨立委郭國文昨上午接受媒體聯訪時承認在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。基層對政府補助與政策充滿焦慮，而黨團卻仍堅持對立路線，才讓他情緒爆發。問題不在個人，而是整體黨團路線應轉為「對話模式」，才能回應民意。

林淑芬下午則在臉書發文表示，這一屆的民進黨立法院黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除。她更以2次大法官同意權行使為例，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是一樣威脅跑票者開除。總召直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？這屆民進黨立院黨團卻史無前例的成為沒有討論、只有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的！

針對是否希望柯總召知所進退，王世堅今上午受訪表示，感謝柯總召過去對民進黨的貢獻，「但是希望柯總召在面對社會跟民進黨的…我個人是感謝柯總召的辛苦跟努力，但我更希望柯總召能審時度勢、知所進退」，希望他在面對社會、民進黨對他的期待時，他的回覆不要再是謝謝指教，而應該是謝謝收看。