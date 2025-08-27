被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

記者詹詠淇／台北報導

大罷免失利，外界將檢討矛頭指向民進黨團總召柯建銘，黨團幹部24日接連表態請辭，綠委郭國文、林淑芬昨也砲轟柯建銘，被外界認為是在逼宮柯，資深媒體人周玉蔻也透露，黨內許多人都認為由前立法院副院長蔡其昌接棒是最佳人選。對此，蔡其昌今（27日）表示，明年2月才有總召改選，沒有什麼好回答的，且是否要承擔重任是大家需要你，所以這個問題不該是他回答。

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

針對外界呼聲擔任黨團總召一事，蔡其昌上午受訪表示，「柯總召不是回應大家了嗎？」明年2月才會有總召改選的事情，所以沒有好回答的。談及是否想承擔重任，蔡其昌則說，「承擔是大家需要你，才有你承擔的問題，所以這個問題不該是我回答」，當民意代表、公眾人物就是常常會被點名，也沒有什麼特別。

蔡其昌認為，民進黨是民主政黨，每一次敗選，都會大鳴大放、反省檢討、傾聽民意，「我覺得怎麼重新整隊、出發，然後找到新方向，大概就是如此，這2、30年來已經發生很多次，我對民進黨有信心」。

至於林淑芬批評民進黨團成一言堂部分，蔡其昌說，這個不是他講的，每個委員都有他的想法，這個很正常，大鳴大放，大家有什麼不滿意就反省檢討。林俊憲則說，民進黨是大鳴大放的政黨，民進黨風格就是如此，好幾次黨團會議大家都有不同意見，講到臉紅脖子粗都有，不會有一言堂狀況。只是確實有時候可能因為貫徹執行命令，所以黨團幹部要求會比較強勢一點，但以民進黨民主開放的DNA，不會有一言堂。

而針對柯建銘表示，明年2月新會期，要選總召的來登記就好，林俊憲表示，柯總召黨團輩分最高、在國會也是最資深的，以他過去資歷，相信柯總召會做最好的思考。柯總召也不是不能溝通的人，黨內大家都是戰友，真的可以坐下來誠心誠意彼此探討，黨團要怎麼樣調整才是對於第一個能回應民眾期待、提高黨團士氣的，這才有助未來朝野相對應的合作。

此外，針對李洋將接體育部長一事，蔡其昌認為，李洋是優秀羽毛球選手，也得到運動界、運動迷很大支持喜歡，「我會祝福他加油，運動部的困難恐怕不會比奧運金牌還來的更容易」，希望李部長上任後可以加油，站在選手、過去經驗、立場，未來運動部怎麼提升台灣運動環境、照顧選手，透過運動讓國際更容易看見台灣，這都是李部長挑戰，祝福也支持他。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／攝影中心攝）