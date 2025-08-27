　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

記者詹詠淇／台北報導

大罷免失利，外界將檢討矛頭指向民進黨團總召柯建銘，黨團幹部24日接連表態請辭，綠委郭國文、林淑芬昨也砲轟柯建銘，被外界認為是在逼宮柯，資深媒體人周玉蔻也透露，黨內許多人都認為由前立法院副院長蔡其昌接棒是最佳人選。對此，蔡其昌今（27日）表示，明年2月才有總召改選，沒有什麼好回答的，且是否要承擔重任是大家需要你，所以這個問題不該是他回答。

▲▼民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

針對外界呼聲擔任黨團總召一事，蔡其昌上午受訪表示，「柯總召不是回應大家了嗎？」明年2月才會有總召改選的事情，所以沒有好回答的。談及是否想承擔重任，蔡其昌則說，「承擔是大家需要你，才有你承擔的問題，所以這個問題不該是我回答」，當民意代表、公眾人物就是常常會被點名，也沒有什麼特別。

蔡其昌認為，民進黨是民主政黨，每一次敗選，都會大鳴大放、反省檢討、傾聽民意，「我覺得怎麼重新整隊、出發，然後找到新方向，大概就是如此，這2、30年來已經發生很多次，我對民進黨有信心」。

至於林淑芬批評民進黨團成一言堂部分，蔡其昌說，這個不是他講的，每個委員都有他的想法，這個很正常，大鳴大放，大家有什麼不滿意就反省檢討。林俊憲則說，民進黨是大鳴大放的政黨，民進黨風格就是如此，好幾次黨團會議大家都有不同意見，講到臉紅脖子粗都有，不會有一言堂狀況。只是確實有時候可能因為貫徹執行命令，所以黨團幹部要求會比較強勢一點，但以民進黨民主開放的DNA，不會有一言堂。

而針對柯建銘表示，明年2月新會期，要選總召的來登記就好，林俊憲表示，柯總召黨團輩分最高、在國會也是最資深的，以他過去資歷，相信柯總召會做最好的思考。柯總召也不是不能溝通的人，黨內大家都是戰友，真的可以坐下來誠心誠意彼此探討，黨團要怎麼樣調整才是對於第一個能回應民眾期待、提高黨團士氣的，這才有助未來朝野相對應的合作。

此外，針對李洋將接體育部長一事，蔡其昌認為，李洋是優秀羽毛球選手，也得到運動界、運動迷很大支持喜歡，「我會祝福他加油，運動部的困難恐怕不會比奧運金牌還來的更容易」，希望李部長上任後可以加油，站在選手、過去經驗、立場，未來運動部怎麼提升台灣運動環境、照顧選手，透過運動讓國際更容易看見台灣，這都是李部長挑戰，祝福也支持他。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／攝影中心攝）

▲▼民進黨立委林俊憲、蔡其昌。（圖／攝影中心攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「小英男孩」外綠能弊案還有更大尾？　鄭銘謙：證據在哪辦到哪

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

黨主席選舉「重要是獲全民信任」　李四川：不用承諾哪時徵召誰

陳玉珍提核廢料可放二膽島　曾文生：選址最重要是得到民意支持

被點名接黨團總召？　蔡其昌駁：明年2月才有改選

李四川揭輝達台灣總部9月底將拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

廣達小金孫達明9月上市　今股價衝高至525元「漲幅達27%」

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：非我不可就不排斥

00881台日跨境連結ETF　9／12日東京證交所掛牌

「被燒肉耽誤的甜點店」籌備高雄2店　餐廳落腳台鋁生活商場

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇！486先生讚1人：蔡阿嘎厲害

道奇主力牛棚維西亞進傷兵名單！　球迷哀嚎：用太兇的下場

【知法犯法】土耳其交通部長「飆速225公里」下場慘曝

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

2度打槍朱立倫！　國民黨主席交棒掀風暴

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

網紅77老大食品廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

更多熱門

相關新聞

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

大罷免大失敗後，力推罷免的總召柯建銘遭到黨內接連點名砲轟。對此，媒體人黃揚明26日表示，柯建銘身為「鼓吹者」，該扛的責任絕對不小，但責任只由柯建銘一人扛起？這些人是不是太急於切割了？在他看來，整個民進黨團集體失能、未曾阻止暴衝的幕僚，都必須共同承擔。他直言，恐怕，只有一路反對大罷免的王世堅，有資格檢討老柯。其他人，就算了吧！

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

關鍵字：

蔡其昌柯建銘林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面