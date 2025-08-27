拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，受重挫的民進黨進入檢討環節。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆26日表示，「大罷免大惡搞太扯、當局回應太少、想挽救太遲」，目前善後處理恐難滿足社會期待。對於如何收拾殘局，他也拋出該做3件事，包括「賴清德中常會率全體向社會鞠躬致歉」、「柯建銘率核心幹部、不分區致歉」、「內閣大改組」，以免為時太晚。

游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個八級政治強震，823核三延役公投暨第二波大罷免再槓龜則是六級餘震，整個台灣社會與人民皆受到空前震撼與驚嚇，正慢慢甦醒中。

游盈隆表示，經歷如此大規模的災難性民主內戰，身處風暴中心的執政的民進黨如何處理善後？如何收拾殘局？舉世關注。

游盈隆指出，從726到今天，正好是一個月，從823到今天，也已經過了三天。民進黨執政當局的官方回應，只有823晚上賴清德總統的一場記者會。這場不到半小時的記者會上，賴總統試圖為這場史無前例的大罷免定性，說明政府對核三延役的態度，並提出相關因應作為。

游盈隆說，823 晚上聽完賴總統的談話後，自己在臉書寫下「我初步的感覺是，回應避重就輕、太保守、太傳統、太自我防衛、也太自我設限了」。

為什麼說「避重就輕」?游盈隆直言，因為賴清德將大罷免定性為「憂心國會紛擾可能衝擊國家發展的百萬人民，期待以自己的力量帶來改變」，而不提長達半年以上大罷免過程對整個國家與社會的衝擊與傷害。正所謂「能見秋毫之末，而不見輿薪」，是典型的「選擇性知覺與認知」(Selective perception and cognition）。受到重傷害的在野黨怎能接受？受到大罷免衝擊的廣大民眾又如何能信服？

因此，游盈隆建議，賴清德總統兼黨主席截至目前的善後處理，恐怕難以滿足社會期待。自己覺得短期內至少要做到三件事。

游盈隆指出，第一，民進黨中央與立院黨團應公開且正式向社會道歉，以有效平息眾怒。8月27日中常會，賴總統兼黨主席應率全體中常委至少一鞠躬向社會致歉。

游盈隆指出，第二，立院黨團總召柯建銘應率黨團七個核心幹部及涉入最深的不分區立委，如沈伯洋，在最短時間內，公開且正式向社會三鞠躬道歉。否則，社會對民進黨的認同、感情與支持恐將無止盡下跌。

游盈隆認為，第三，規劃中的內閣改組，如果僅限於四、五個人，肯定無濟於事。既不能適度回應社會期待，又不能根本上解決政治僵局，社會最後還是會將可預見的政局動盪歸咎於執政當局。

游盈隆說，走筆至此，讓他想起比吉斯合唱團早年的一首成名曲，歌名是「too much, too little, too late」，若改為「too wrong, too little, too late」，翻成中文就是「太扯，太少，太遲」，也就是說，「大罷免大惡搞太扯、當局回應太少、想挽救太遲」。

最後，游盈隆強調，他衷心希望民進黨政府要猛警醒、猛回頭、猛修正當前執政路線與作為，以免為時太晚。

▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）