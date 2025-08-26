　
政治

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

▲▼朱立倫出席2025模擬立法院開幕式，黨主席交棒選舉議題還是媒體關注追逐的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫批，若柯建銘續留立院，將對不起全台灣人。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免失利後民進黨亟思振衰起蔽，不只中央黨部及內閣都進行改組，包括民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長陳培瑜等也都表態卸任，以負起政治責任，唯獨黨團總召柯建銘不承認失利，遭到綠委們群起圍剿。國民黨主席朱立倫今（26日）直言，讓柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會，並質疑柯建銘的「聖旨」，是否代表的就是賴清德的意志？台灣人都在等賴總統的答案。

朱立倫指出，過去一年，台灣籠罩在政治鬥爭的陰影下，國會對立、朝野撕裂、社會衝突。這一切亂象的根源，當然是執政者的授意，外部側翼的呼應。而最大的元凶之一，正是長期指揮民進黨黨團、扭曲國會民主的民進黨柯建銘總召。這是來自民進黨自家的反省與證言，「同樣毫無討論，直接下達命令」、「假傳聖旨又忽視他人意見」，在在證明其無視民主，一意成為專制打手的人格特質。

朱立倫進一步表示，更令人遺憾的是，這股歪風已從國會蔓延至行政部門。行政院全無專業操守，甘心成為柯建銘一伙發動大罷免的側翼。行政院長卓榮泰今天在國會公開證實，當初指責在野黨凍結預算為刪除預算純係造謠；甚至連許多民進黨立委也坦言，即便許多人認為正確或可以討論，行政院在《財劃法》與「普發現金」等議題上仍百般推託，拒絕提出對案。其目的就是為所謂的大罷免添加柴火。這無疑是間接承認，在柯建銘的操弄下，整個行政機器已淪為政治鬥爭的幫兇。

朱立倫說，當民進黨的委員們終於承認錯誤，願意回頭討論甚至支持過去自己也曾支持的《財劃法》與普發現金政策時，這恰好證明，國民黨始終站在人民的角度，堅持推動福國利民的法案，堅持所有負責任的政黨都應共同支持的改革。他認為，政治應以民為本。當錯誤被承認，朝野就應該回到對話合作的正軌。在接下來的預算會期，國民黨團歡迎行政院與民進黨團，就《財政收支劃分法》、普發現金一萬元、提升警消退休所得替代率、志願役加給等所有人民關心的重要法案，展開對話。執政黨若真心反省，就應主動放棄鬥爭，依法行政，讓台灣大步向前。

「台灣需要的是健康的民主對話，不是賴清德一人獨斷的聖旨！」朱立倫說，台灣需要的是理性的政策辯論，不是顛倒黑白的抹黑造謠。令人感到無比諷刺的是，最常指控在野黨「毀憲亂政」的柯總召，卻正是那位被自家同志批評為「沒有民主」、獨斷專行的領導者。這背後揭示了民進黨某些人的世界觀：台灣人似乎只分為兩類；一種是必須抹殺的敵人，另一種是聽話的奴才。而柯建銘，就是其中的代表。

朱立倫感嘆，在這種思維裡，沒有可以平起平坐的夥伴，沒有能夠理性對話的諍友，更沒有忠誠反對者的存在空間。這才是對台灣民主最根本的傷害，是專制政治的真正元兇。國會應該是合議的殿堂，監督的來源，而不是任何人的橡皮圖章，因此，柯建銘必須離開國會。

最後，朱立倫向身兼總統與民進黨主席的賴清德主席提出最嚴正的呼籲，柯建銘總召的「聖旨」，是否代表的就是賴清德的意志？賴清德是要選擇與人民站在一起，約束黨意凌駕民意的獨裁行為，還是要繼續縱容這樣的政治亂源，讓整個政府都成為毀憲亂政、傷害台灣民主的共犯？台灣人民，都在等賴總統的答案。」

關鍵字：

國民黨朱立倫柯建銘賴清德民進黨

