政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘遭綠委接連開轟？　郭正亮一句話揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

大罷免失利民進黨內部檢討聲浪不斷，唯獨黨團總召柯建銘不承認失利，受到綠委們群起圍剿。對此，前立委蔡正元認為這次的問題不在柯建銘，以前民進黨很尊重柯，怎麼現在一輸就把柯當過街老鼠一樣打。前立委郭正亮則直言，「因為要接總召的是新潮流」。

▲▼民進黨團召開 國民黨一騙再騙 絕對滅頂 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大罷免失敗後，總召柯建銘被議論是否該辭職負責。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨立委郭國文自曝在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話，甚至直言柯的做法是假傳聖旨又忽視他人意見，進而導致他情緒爆發，期盼整體黨團路線可以轉為「對話模式」，才能回應民意。民進黨立委林淑芬也在臉書發文，聲稱這屆黨團幾乎不被允許有討論，只有下達命令及被恐嚇不遵守就處分或開除，同樣對柯建銘提出質疑。

但柯建銘26日僅回應，「黨內的事我不會再回答了，不會隨之起舞，這樣不好。」

前立委郭正亮在26日播出的政論節目「中天辣晚報」中提到，柯建銘有任期，「所以他堅持要做完任期，你也很難說他不對」，大罷免是否跟賴清德沒有關係、柯建銘是否真的假傳聖旨，他並不認同，「我認為柯建銘至少比賴清德誠實，都玩真的。」

節目來賓、前立委蔡正元也表示，現在民進黨部分人士要把大罷免的失敗歸咎在柯建銘身上，但問題不在柯，「請問一下，如果沒有賴清德，柯建銘能幹嘛？」柯在民進黨沒有功勞也有苦勞，「以前他們都很尊重柯建銘，怎麼會現在一輸，就要把他當過街老鼠一樣打？」對此，郭正亮透露原因，「因為要接總召的是新潮流。」

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

