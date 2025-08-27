川普曾發文「討厭泰勒絲」！　首回應泰勒絲結婚喜訊

▲泰勒絲宣布結婚。（圖／翻攝自IG）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普過去曾說「討厭泰勒絲」，而流行天後泰勒絲也從未支持過川普。對於泰勒絲與凱爾西（Travis Kelce）的婚訊，川普26日在內閣會議中語氣罕見溫和，他表示，「我祝他們好運。我認為他是一位優秀的球員，也是一位好人；我也認為她是很棒的人，所以我祝他們好運。」

川普在內閣會議中回應兩人婚訊時，先開玩笑表示「祝他（凱爾西）好運」，記者紛紛笑了出來

▲泰勒絲情定小一歲男友凱爾西。（圖／翻攝自IG）



泰勒絲與堪薩斯城酋長隊的三屆超級盃冠軍近端鋒凱爾西於同日透過Instagram同步發文，宣布訂婚喜訊。泰勒絲的全球「時代巡迴演唱會」去年12月落幕，進一步鞏固其巨星地位。

▲川普曾發文表示討厭泰勒絲。（圖／路透）



不過川普過去對泰勒絲的態度並不友善，泰勒絲於2024年9月表態支持時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選總統後，川普力克在Truth Social上發文：「我討厭泰勒絲！」並於福斯新聞節目中表示，他更偏好酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）之妻布列塔妮（Brittany Mahomes），甚至預測泰勒絲的政治立場將損害其財務表現。

川普今年5月再度發文寫道，「有人發現，自從我說『我討厭泰勒絲』後，她就不再『火紅』了嗎？」

泰勒絲也曾於2020年美國總統大選中表態支持民主黨候選人拜登（Joe Biden），而非當時拚連任的川普。