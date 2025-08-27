金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

▲五角大廈將派員來台促進軍事科技合作。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國《金融時報》27日報導，美國國防部正在推動一項計畫，將向數十個盟邦派駐官員，以深化在軍事科技領域的合作，進一步抗衡中國的軍事技術擴張。而台灣和日本被列為五角大廈優先考慮派遣人員的地區之一，計劃將著重於無人機及其他軍民兩用技術的合作。

報導引述3名知情人士消息稱，美國國防部旗下的國防創新部門（Defense Innovation Unit, DIU）已決定在今年向台灣派遣一名代表，加速與台灣在無人機技術以及相關軍民兩用領域的合作。同時，另一位官員預計將被派遣至日本。

DIU的發言人表示，「計畫的目標是在人員到位後，迅速與印太、歐洲及中東地區的盟邦和合作夥伴建立聯絡據點。」他強調，此舉是DIU推動國際合作的一部分，旨在抓住軍事科技領域的創新機會，並與盟邦的相關創新機構建立密切聯絡。

該計畫正值中國持續加速發展新式武器，包括太空軍事技術、海軍武器及飛彈系統之際。而另一方面，美國國防工業基礎正在面臨產能挑戰。根據華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）的數據，美國的國防研發支出占全球研發支出的比例，已從過去的超過三分之一，下降至近年的3%。

2015年成立的國防創新部門旨在透過私營企業的創新技術，推進軍民兩用技術的應用，期望解決美軍面臨的技術與產能挑戰。美國政府2年前要求DIU集中研究能幫助美軍在大國競爭中保持優勢的關鍵技術，例如無人機等自主系統。

據知情人士透露，DIU計畫在今年底前向台灣派遣聯絡官，並將此人安排在美國在台協會（AIT）內。無人機技術預計是合作重點，此外，DIU也希望探索與台灣更廣泛的軍民兩用技術生態系統的連結。

美國盟邦的官員表示，DIU的海外合作進程可被視為川普深化雙邊科技合作意願的試金石。一位亞洲國家安全官員指出，「美國政府選擇派遣重視科技合作的官員到我們這裡，這是一種肯定，表明只有通過攜手合作才能實現共同目標。」