颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶擾動成颱機率約40%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

颱風好發期，若成颱將是今年第14號颱風「藍湖」！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日熱帶擾動進入南海，周四、周五緩慢發展，成颱機率約40%。對此，中央氣象署預報員張承傳指出，預估該系統強度以熱帶性低氣壓機率較高，往海南島移動。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率，需注意大雷雨發生。

吳德榮說，周日至下周二南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降，北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生機率。

▼吳德榮表示，最新美國系集模式模擬顯示，擾動系集平均（粗黑）路徑偏西北西進行，個別模擬路徑則相當分散，且強度偏弱。（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日熱帶擾動進入南海，周四、周五緩慢發展，成颱條件中等偏低、機率約40%，動向似劍魚颱風；最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，系集平均（粗黑）路徑偏西北西進行，略比劍魚偏北，個別模擬則相當分散，且強度偏弱。

對此，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估該系統強度以熱帶性低氣壓機率較高，往海南島移動。而吳德榮也提到，最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。