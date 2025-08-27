　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶擾動成颱機率約40%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

颱風好發期，若成颱將是今年第14號颱風「藍湖」！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日熱帶擾動進入南海，周四、周五緩慢發展，成颱機率約40%。對此，中央氣象署預報員張承傳指出，預估該系統強度以熱帶性低氣壓機率較高，往海南島移動。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率，需注意大雷雨發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周日至下周二南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降，北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生機率。

▼吳德榮表示，最新美國系集模式模擬顯示，擾動系集平均（粗黑）路徑偏西北西進行，個別模擬路徑則相當分散，且強度偏弱。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，今日熱帶擾動進入南海，周四、周五緩慢發展，成颱條件中等偏低、機率約40%，動向似劍魚颱風；最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，系集平均（粗黑）路徑偏西北西進行，略比劍魚偏北，個別模擬則相當分散，且強度偏弱。

對此，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估該系統強度以熱帶性低氣壓機率較高，往海南島移動。而吳德榮也提到，最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫安佐爆「赴泰找偽娘」約會！　現任女友不忍了
涉行賄「小英男孩」　東煒建設創辦人父子羈押禁見
蕭亞軒爆跨國戀！　土耳其男友身分超狂起底
「小英男孩收賄」外掛人生起底！贓款進弟弟帳戶　爆料公社逼動作
3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝
快訊／蘋果iPhone 17發表會時間出爐！主題Awe dr
川普開除Fed理事！美股齊揚　台積電ADR漲1.26％
快訊／「小英男孩」涉收賄　鄭亦麟等3人凌晨收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「詐騙包裹」配編3碼藏暗號　超商店員揭狐狸尾巴

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【根本沒人啊！】病房半夜響起呼喚鈴聲...護理師推門卻傻眼

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

「詐騙包裹」配編3碼藏暗號　超商店員揭狐狸尾巴

颱風好發期！　「藍湖」生成機率曝

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

安碁總經理爆不倫人妻同事　處長見「雲端蕾絲照」冒綠光

劉書宏約會席惟倫！　返家前鑽進巷弄「車內神秘獨處24mins」

孫安佐「性暗示網美」被爆私訊截圖！女友現身揭荒唐行徑：劈腿成性

不會想成為大谷翔平！　道奇鐵捕史密斯談自身定位：攻守穩定才是我的價值

北監爆受刑人被打死！　多人驚見冤魂討公道

路透：烏克蘭和平會議上　美俄兼談「多項能源合作」

孫安佐爆「赴泰找偽娘約會」！自比鬼滅音柱要3老婆 現任女友不忍了

拒加入「口罩國家隊」大賺國難財2000萬　負責人判22月

坐越久！　醫：大腸癌風險越高

美媒點名道奇季後賽「惡夢對手」　費城人成大谷翔平剋星

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人曝9招

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

起床尿液「蘋果汁色」是警訊　專家揭補水2大地雷

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

更多熱門

相關新聞

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

花東屏大雨特報，周末午後雨擴全台！中央氣象署預報員張承傳表示，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

下個颱風會去哪？日本預測下周恐遭襲

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

快訊／2縣市豪大雨特報　午後下最多地區曝

快訊／2縣市豪大雨特報　午後下最多地區曝

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面