颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

今年第14號颱風「藍湖」（Nongfa）可能生成！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，熱帶擾動周三進入南海，周四、周五有成颱機率，動向近似劍魚颱風，對台無威脅；模式模擬更顯示，下周西北太平洋仍處颱風好發期。對此，中央氣象署預報員張竣堯指出，評估該系統強度以熱帶低壓為主，但若有系統性發展，也不排除變颱風，對台無直接影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六各地晴時多雲，高溫炎熱，今日仍有38度左右的極端高溫；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率，需注意大雷雨發生。



吳德榮說，周日、下周一南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降，北台仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨發生的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，周三進入南海，周四、周五緩慢發展有成颱機率，偏西進行，動向近似劍魚颱風，對台無威脅，最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，熱帶系統強度偏弱，系集平均（粗黑）路徑亦類似劍魚；模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東南方海面活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

對此，張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，菲律賓東方海面到南海為大低壓區，目前菲東有個擾動，預估周三、周四通過呂宋島進入南海，有機會變成熱帶性低氣壓，評估強度以熱帶低壓為主，但若有系統性發展，也不排除變颱風。

張竣堯說，預估該系統路徑滿類似劍魚颱風，沿著太平洋高壓南側向西移動，若以這路徑對台灣無直接影響，但後續會有些水氣增加。