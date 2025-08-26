　
大陸 大陸焦點 特派現場

海浪2m高！颱風「劍魚」強掃三亞　受困遊客：飯店玻璃都彎了

▲遊客因颱風被困三亞飯店。（圖／翻攝自微博）

▲遊客因颱風被困三亞飯店。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

海南三亞氣象部門25日消息指出，今年第13號颱風「劍魚」經過三亞，這是三亞有氣象資料記錄以來影響最強的颱風，造成當地交通嚴重堵塞。一名遊客黎太太指出，原本預定25日的航班，現在延後了，大家也被困在飯店裡出不去。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲▼遊客因颱風被困三亞。（圖／翻攝自微博）

▲▼遊客因颱風被困三亞。（圖／翻攝自微博）

▲三亞多家飯店停電。（圖／翻攝自微博，上同）

據《極目新聞》報導，黎太太表示，幾天前和丈夫一起來到海南度假，「前幾天的時候天氣都挺好的，我們住在亞龍灣，因為是海景房，風特別大，樓下就是海灘，24日上午海灘那邊，就開始不讓人進入了，那時候海浪就已經有2公尺高了，到了下午的時候，飯店大門都有保全守著，沒有事情不讓出門，我們在飯店一直沒出去。」

她說道，「基本強度最大時候的就是24日晚上7點左右，當時正準備去餐廳吃飯，突然停電了，本來以為是餐廳停電，結果走到大廳發現整個都停電了，只有應急燈是開著的，聽他們說是，不僅是我們這個飯店停電了，這一排飯店都好多都停了。」

▲窗戶。（圖／翻攝自微博）

▲黎太太指出，窗戶被吹開，導致雨水滲進來。（圖／翻攝自微博）

她還說，「因房間窗戶滲水，玻璃也被吹得發出聲響，都吹彎了，大概晚上12點左右感覺玻璃沒震了，但還是能聽到很大的風聲。」她無奈說道，這趟是「人在囧途之三亞，航班突然被取消，無奈被困三亞，遇到最強颱風，房間停電。」

消息指出，「劍魚」登陸越南後減弱為颱風級（13級），隨後快速消散。粵西、廣西沿海仍有大雨，但風雨顯著減弱。目前各地救災工作仍在進行中，官方呼籲，三亞的居民沒事就別外出。

海浪2m高！颱風「劍魚」強掃三亞　受困遊客：飯店玻璃都彎了

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝

今年第14號颱風「藍湖」（Nongfa）可能生成！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，熱帶擾動周三進入南海，周四、周五有成颱機率，動向近似劍魚颱風，對台無威脅；模式模擬更顯示，下周西北太平洋仍處颱風好發期。對此，中央氣象署預報員張竣堯指出，評估該系統強度以熱帶低壓為主，但若有系統性發展，也不排除變颱風，對台無直接影響。

即／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

即／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

劍魚颱風登陸　越南總理下令高度戒備

劍魚颱風登陸　越南總理下令高度戒備

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

