生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲午後注意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

花東屏大雨特報，周末午後雨擴全台！中央氣象署預報員張承傳表示，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

大雨特報：花蓮縣、台東縣、屏東縣

氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晨恆春半島、花蓮及台東有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，桃園至台中及中南部山區有局部短延時大雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周四、周五東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部和大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一東南部、中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，下周二東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

