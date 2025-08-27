3縣市大雨特報　午後全台變天時間曝

▲午後注意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

花東屏大雨特報，周末午後雨擴全台！中央氣象署預報員張承傳表示，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

大雨特報：花蓮縣、台東縣、屏東縣

氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晨恆春半島、花蓮及台東有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，桃園至台中及中南部山區有局部短延時大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周四、周五東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部和大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一東南部、中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，下周二東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。