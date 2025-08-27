不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

▲菲律賓附近海面有擾動發展 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／綜合報導

下一個颱風將再度襲擊日本九州？12號颱風「玲玲」登陸日本九州，豪雨引發山崩災情，各界氣象專家預估，菲律賓附近目前有熱帶擾動正在發展，有可能增強為14號颱風「藍湖」（Nongfa），未來路徑走向類似劍魚颱風，日本並分析，除了菲律賓的低壓帶，下周還有另一個可能發展的系統，預報資料顯示恐逼近九州。

玲玲颱風登陸九州、橫越鹿兒島，降下豪雨造成嚴重災情，鹿耳島縣府統計，縣內住宅受浸水等災害影響達102棟，大量汽車泡水拋錨。日本氣象預報認為，本周菲律賓附近海域將出現兩股低壓勢力，有可能逐步發展成熱帶性低氣壓，再進一步增強就可能生成颱風「藍湖」，但預測其環境發展不佳，馬上就減弱、變得不明顯，僅有雨雲帶持續吹向日本，可能導致「秋雨鋒面」活躍。

▲日本示警恐有下一個颱風侵襲九州地區 。（圖／NCDR）



值得注意的是，另一個可能發展的熱帶系統預計8月31日（周日）起將在日本南方海域形成，最快9月3日（下周三）可能接近沖繩，並在4、5日（下周四、五）沿著九州往四國、近畿地區沿海移動。日本氣象認為，預報仍存在較大變數，仍需持續觀察發展。

天氣風險公司則分析，目前預估，菲律賓附近的熱帶擾動93W未來將往南海移動，進入南海後接上西南季風水氣，將有發展增強的趨勢，並且朝向海南島、越南一帶移動，路徑、整體情況可能類似剛過去的劍魚颱風，對台灣沒有直接威脅或影響，僅有外圍擴散上來的水氣可能讓台灣有降雨的機會。

▼菲律賓附近的93W未來有增強趨勢。（圖／翻攝cyclonicwx）

