　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲菲律賓附近海面有擾動發展 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／綜合報導

下一個颱風將再度襲擊日本九州？12號颱風「玲玲」登陸日本九州，豪雨引發山崩災情，各界氣象專家預估，菲律賓附近目前有熱帶擾動正在發展，有可能增強為14號颱風「藍湖」（Nongfa），未來路徑走向類似劍魚颱風，日本並分析，除了菲律賓的低壓帶，下周還有另一個可能發展的系統，預報資料顯示恐逼近九州。

玲玲颱風登陸九州、橫越鹿兒島，降下豪雨造成嚴重災情，鹿耳島縣府統計，縣內住宅受浸水等災害影響達102棟，大量汽車泡水拋錨。日本氣象預報認為，本周菲律賓附近海域將出現兩股低壓勢力，有可能逐步發展成熱帶性低氣壓，再進一步增強就可能生成颱風「藍湖」，但預測其環境發展不佳，馬上就減弱、變得不明顯，僅有雨雲帶持續吹向日本，可能導致「秋雨鋒面」活躍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲日本示警恐有下一個颱風侵襲九州地區 。（圖／NCDR）

值得注意的是，另一個可能發展的熱帶系統預計8月31日（周日）起將在日本南方海域形成，最快9月3日（下周三）可能接近沖繩，並在4、5日（下周四、五）沿著九州往四國、近畿地區沿海移動。日本氣象認為，預報仍存在較大變數，仍需持續觀察發展。

天氣風險公司則分析，目前預估，菲律賓附近的熱帶擾動93W未來將往南海移動，進入南海後接上西南季風水氣，將有發展增強的趨勢，並且朝向海南島、越南一帶移動，路徑、整體情況可能類似剛過去的劍魚颱風，對台灣沒有直接威脅或影響，僅有外圍擴散上來的水氣可能讓台灣有降雨的機會。

▼菲律賓附近的93W未來有增強趨勢。（圖／翻攝cyclonicwx）

▲▼ 。（圖／翻攝cyclonicwx）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【根本沒人啊！】病房半夜響起呼喚鈴聲...護理師推門卻傻眼

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來　收入翻倍不是夢

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人公開9招瘦身：清除了40GB

農曆七夕掀性行為高峰！衛福部推「愛篩檢」　愛滋篩檢試劑免運

不只一個！下個颱風會去哪？　日本預測下周恐遭侵襲

早上起床尿液「蘋果汁色」是警訊！　專家揭補充水分2大地雷

竹北飄刺鼻燒塑膠惡臭　環保局懷疑「異味物質外洩」追查中

川普：也許美國人喜歡獨裁者，但我不是

陸BMW惡男殺紅眼！來回衝撞輾人「2死1傷」滿地血　驚悚畫面曝

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友：你的英文老師和體育老師要結婚囉

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

俄21歲女「粗黃瓜卡體內」肛門痙攣　醫拔出傻眼：誰咬了一口

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

生活熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

iPhone「儲存空間不足」有解！3C達人曝9招

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

交往台女、相親都被騙錢！工程師最後「娶越女」

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

餐廳公告「未持台灣身分證勿進」　大票看傻

熱帶低壓估後天生成　周六起連3天全台有雨

政大新生住宿超破敗崩潰　校方回應

被婆婆說愛計較！媳婦不忍了「直球對決」

賴清德與蔡英文合照　他「揪1處」皺眉！網酸：忘了修

「青蛇年」鬼月財運爆棚！4生肖橫財正財都來

更多熱門

相關新聞

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

日本女團「ミリオン! ~ Million Heaven Tokyo~」的成員Phakchi，近日因在神奈川知名觀光地鎌倉以內衣外穿的造型現身街頭，並大方展現J級上圍，在社群平台引起熱議。她自8月15日起，陸續於X（前Twitter）上傳多支在鎌倉拍攝的照片與影片，內容包括在熱門美食店門口、咖啡廳及餐廳等地取景，服裝始終為灰色外套搭配明顯可見的Calvin Klein內衣，以及同品牌的短褲。

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍」挨轟

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍」挨轟

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

甲子園球場旁濺血！日男「連砍3老人」

甲子園球場旁濺血！日男「連砍3老人」

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

「劍魚」強掃三亞　受困遊客：玻璃都彎了

關鍵字：

颱風氣象氣象雲日本九州藍湖颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

快訊／泰勒絲宣布結婚！情定球星

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

日偶像內衣外露炎上　經紀公司：若小奶會被罵嗎

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

即／新北回收場大火！異味飄2區

男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們共鳴

「小英男孩」涉收賄喬電　凌晨收押禁見

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面