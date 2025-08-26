　
    • 　
>
地方 地方焦點

快存水！　台南市：3區8/28起停水21小時

▲▼自來水,水龍頭。（示意圖／達志影像）

▲除提前儲水備用，停水期間務必關閉抽水馬達。（示意圖／達志影像）

記者董美琪／綜合報導

台南市政府今（26）日公告，為辦理台南市玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，以維持供水穩定，自8月28日（四）上午9時起至8月29日（五）上午6時，將進行停水作業，共計停水21小時，提醒市民提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

停水區域：
（1）玉井區：沙田里（坑內部落）、三埔里（神隆宮部落）、層林里（樹王）
（2）左鎮區：中正里（左鎮老街、鳳梨坑、東平、牛角嶺）、睦光里（樹王、竹坑）
（3）大內區 : 內郭里、曲溪里、頭社里、二溪里、環湖里、石湖里（部分）

水壓降低區域：
（1）玉井區：玉田里、望明里、中正里、豐里里、三和里、竹圍里、玉井里、沙田里、三埔里、層林里（部分）
（2）楠西區：龜丹里鳳萊園部落、灣丘里鳳興部落及鹿田里油車、東西煙部落

台南市政府提醒，停水期間務必提前儲水因應，並注意停水初期或復水初期可能出現短暫混濁情形。另外，停水水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。相關資訊可至台灣自來水公司第六區管理處網站查詢，或撥打24小時客服免發生虹吸作用而汙染飲用水。

相關資訊可至台灣自來水公司第六區管理處網站查詢，或撥打24小時客服專線1910洽詢。

▲▼台南市114/8/28停水降壓區域圖。（圖／台灣自來水公司）

更多新聞
快存水！　台南市：3區8/28起停水21小時

快存水！　台南市：3區8/28起停水21小時

台南8/28起4行政區停水21小時　逾8800戶受影響

台灣自來水公司第六區管理處表示，因辦理台南市玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，將於8月28日上午9時至8月29日上午6時止，停水21小時，籲請民眾提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

