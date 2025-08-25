台南8/28起4行政區停水、壓降21小時　逾8800戶受影響

▲台水公告8月28日起玉井、大內等區部分里別停水21小時，民眾應提前儲水。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣自來水公司第六區管理處表示，因辦理台南市玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，將於8月28日上午9時至8月29日上午6時止，停水21小時，籲請民眾提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

受影響區域包含大內區、左鎮區、玉井區部分里別停水，楠西區及玉井區部分里別則水壓降低，影響戶數共計8808戶，其中停水2201戶、水壓降低6607戶。

台水提醒，民眾應提前儲水備用，停水期間務必關閉電動抽水機電源，以免發生危險。復水後，末端、大樓及高地區域可能會延遲，初期水質或有混濁，請待水清後再行取用。若遇豪雨或颱風警報，本次停水將取消。

【停水區域】：

玉井區：沙田裡（坑內部落）、三埔里（神隆宮部落）、層林里（樹王）

左鎮區：中正里（左鎮老街、鳳梨坑、東平、牛角嶺）、睦光里（樹王、竹坑）

大內區：內郭里、曲溪里、頭社裡、二溪里、環湖裡、石湖裡（部分）

【水壓降低區域】：

玉井區：玉田裡、望明裡、中正里、豐裡裡、三和里、竹圍里、玉井裡、沙田裡、三埔里、層林里（部分）

楠西區：龜丹里鳳萊園部落、灣丘里鳳興部落、鹿田裡油車、東西煙部落