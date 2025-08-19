鳥嘴潭接管！9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

▲彰化9月初恐將停水39小時。（圖／翻攝自台水公司）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣自來水公司為推動「鳥嘴潭下游管線工程之A2段改接作業」，預計於9月3日凌晨0時起至9月4日下午3時，進行大規模停水施工，總時長最高達39小時，影響範圍包括彰化市及和美鎮部分地區，總計約8萬1389戶用水將受影響，相當於當地七成用戶。台水公司提醒居民提前儲水，並強調確切停水時間仍待最終核定後公布。

台水公司指出，由於施工期間將切斷由台中支援彰化的每日3萬噸水源，再加上嘉興、河濱淨水場共約8.2萬噸出水也受影響，雖已啟動備用深井支援，仍存在每日7–8萬噸的缺口，因此必須實施計劃性停水。

台水公司指出，（9/3至9/4 下午3點（預計停水39小時）彰化市東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽等里。（9/3至9/4 下午1點）停水37小時彰化市其餘里別及和美鎮詔安、中圍、犁盛里。降壓供水（水壓降低，建議仍須儲水）彰化市莿桐、南安里；和美鎮新庄、竹圍、糖友里。

台水呼籲用戶9/3日提前儲水備用，並關閉抽水馬達避免空轉過熱。此外，台水也將出動水車設置臨時供水站，地點將另行公告。如有任何用水疑問，可撥打1910客服專線查詢。台水強調，目前停水計畫尚在總公司審核階段，確切實施日期與細節將儘速對外公布，請民眾密切注意後續通知，並配合節約用水，共度短暫不便。