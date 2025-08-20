快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

▲大台中原本要停水36小時，但台水全力搶修下，已經提早4小時復水。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中有水了！由於鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前水管異常滲漏需要維修，台中昨上午10點起大停水，約又近30萬戶受影響，預計最久要停水36小時。但剛剛台水宣布，搶修作業已經完成，提早在今(20)日凌晨完工並逐步恢復供水，台74快速道路以西部分已於上午10點恢復正常供水，比預定時間提早4小時。

台水公司第四區管理處表示，位於苗栗縣三義鄉｢景山溪水管橋前2600mm導水管緊急搶修工程｣，搶修作業經日夜趕工，提早在今(20)日凌晨完工並逐步恢復供水。

▲台水為加速復水進度，採加大供水量並派員於管線末端、高地區及消防栓辦理排水、排氣作業。（圖／台水提供）



台水四區提到，全力動員人力不分晝夜努力下，台74快速道路以西部分已於上午10點恢復正常供水，提早4小時；74快速道路以東部分，亦會提早數小時恢復正常供水，以降低民生及產業的衝擊。



台水公司提醒，管線末端、大樓及地勢較高地區復水較緩，另後續復水時可能尚有零星個別無水戶，如抽水機氣塞、水表阻塞等問題，用戶可來電反映，將派員儘速協助處理。另提醒在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。