快訊／崩潰！台中又要大停水　8/19起最長停36hrs　30萬戶受影響

▲台中又要大停水，影響範圍高達近30萬戶。（圖／台水提供）



記者游瓊華／台中報導

台中又要大停水！由於位在苗栗的導水管疑似破管，台灣自來水公司第四區管理處宣布將啟動緊急搶修作業，預計於8月19日(星期二)10時起至8月20日(星期三)停水，共計28至36小時，停水戶數約29萬8771戶，請市民提前儲水。

台灣自來水公司第四區管理處近日監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。

台中市經發局說明，停水區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日下午2點逐步恢復供水，停水約28小時；快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端須於22時逐步恢復供水，停水約36小時。

因應此次停水，自來水公司規劃設置139處臨時取水站並派遣14台水車巡迴補水，詳細資訊可點閱自來水公司停水公告網站。

停水範圍如下：



(一)停水: (約298,771戶)

1. 北屯區:

軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德里、大坑里、北興里、北京里、北屯里、三光里、平昌里、平安里、平德里、舊社里(部分)、東光里(部分)、松勇里(部分)、松茂里(部分)

2. 北區：

建成里、錦洲里、建德里、錦村里(部分)、金華里(部分)。

3. 東區:

十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興里、東門里、東南里、合作里、新庄里、旱溪里、干城里、富台里、富仁里、東勢里

4. 中區:

綠川里、繼光里、公園里、光復里、大墩里、柳川里、大誠里、中華里。

5. 南區:

新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、南門里、積善里、德義里、崇倫里(部分)、樹德里(部分)、福平里(部分)

6. 大里區(全部)。

7.太平區(全部)。

8. 大肚區:中和里、王田里、福山里、社腳里、營埔里

9.烏日區: 榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光明里、烏日里(部分)、三和里(部分)、東園里(部分)

