大陸 大陸焦點 特派現場

日本籲各國不參加九三閱兵　陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025「九三閱兵」徒步方隊演練。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

北京9月3日將舉行抗戰勝利80週年紀念活動及閱兵儀式，外傳日本官方藉由外交管道呼籲歐洲及亞洲各國謹慎考慮，不要參加。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，「日本如果真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

據了解，日本官方以大陸九三閱兵儀式過度聚焦歷史，反日色彩濃厚，因此呼籲各國謹慎考慮，不要參加此次閱兵觀禮。

郭嘉昆指出，中方注意到上述消息已向日方提出嚴肅交涉，要求日方澄清，「中國政府隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是為了銘記歷史，緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。」

郭嘉昆提到，「任何正直、坦蕩面對歷史，切實汲取歷史教訓，真正致力於和平發展的國家都不會對此心懷疑慮，甚至提出異議。」

郭嘉昆強調，「正確認識和對待歷史是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。」

08/25 全台詐欺最新數據

日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場
快訊／「芝蔴街美語」母公司財報出包　最快明年1／2終止上櫃
A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電
小貓誤入老虎園　被叼走咬死

外交部九三閱兵歷史中日關係抗戰日本閱兵

