PIF未邀台灣出席！外交部曝原因　籲依循聯合公報決議

記者詹詠淇／台北報導

澳媒日前揭露中國透過今年太平洋島國論壇（PIF）主辦國索羅門群島阻止台灣參與9月的峰會，外交部長林佳龍痛批中國是區域的「麻煩製造者」，雖無法參加今年的會議，但台灣仍會持續透過不同的管道尋找貢獻的方式。對此，外交部發言人蕭光偉今（26日）表示，能理解聚焦內部改革，所以不邀請所有夥伴國參加，但要表達遺憾，呼籲索羅門群島以及未來主辦的會員國，應該依循1992年PIF聯合公報決議，同時也應該要依循太平洋之道，以多元包容精神，確保所有會員、國家參與的權益。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並外交部研究設計會主任柯良叡大使進行業務簡報。

對於台灣未獲邀參加今年太平洋島國論壇，蕭光偉說，感謝各國對於今年台灣參加太平洋島國論壇的支持，本屆主辦國索羅門群島認為，今年PIF應該要聚焦在內部改革，所以決定不邀請所有夥伴國參加，延遲到2026年再邀請，這部分雖然能夠理解，但要表達遺憾。

蕭光偉也再次呼籲索羅門群島以及未來主辦的會員國，應該依循1992年PIF聯合公報決議，同時也應該要依循太平洋之道，以多元包容精神，確保所有會員、國家參與的權益。

至於今年夥伴國都沒有受邀參加論壇，還有什麼其他的管道跟方式？蕭光偉認為，台灣和太平洋友邦以及當地其他夥伴，對太平洋地區的發展、永續環保、生態以及氣候變遷都非常關注，這些議題對當地影響非常大。雖然今年沒有舉辦我國跟PIF的對話會議，但還是會跟個別國家持續就相關議題彼此關注、交換意見，同時尋求可能的合作方式。

針對具體方式，蕭光偉說明，包括台灣我國歷年來長期透過PIF多邊機制，以區域發展援助，如台灣中華民國PIF獎學金計畫，透過這樣的計畫加強和PIF當地太平洋國家、友邦以及理念相近國家持續合作，這些成效也嘉惠太平洋友邦跟無邦交的太平洋島國。「我想成果是有目共睹」，接下來還是會持續就方才提到的議題加強合作。