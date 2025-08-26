恆大退市後　中國房地產危機猶未見盡頭

▲恆大財困難解，無奈退市。（圖／CFP）



文／中央社

中國房地產危機起於2020年限制開發商過度借貸措施，中國恆大陷財務困境，最終退市畫句點。經歷5年寒風，衰退未見盡頭，房價下滑不振、開工意願低落，拖累土地財政收入。

中國恆大一度為房地產開發商龍頭，2024年1月29日起股份暫停買賣，停牌超過18個月，在昨天正式從港交所退市，被列入「已除牌證券」，中國恆大約16年的上市之路在此畫上句點。

中國恆大財務困境起於2020年「三條紅線」措施，這是劍指房地產開發商有關負債的財務指標，倘若未能達標，將限制其與銀行借貸往來。該措施使得房地產開發商融資管道受阻、現金流斷裂，陷入債務危機。

紐約時報中文網26日報導指出，2020年政策限制房地產開發商過度借貸，將許多房地產開發商推往破產邊緣，官方後來祭出放寬購房限制、鼓勵銀行加大放貸等措施，沒有出手進行全行業紓困；這波房地產陰霾壟罩中國經濟5年。

哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）高級研究員柯里爾（Andrew Collier）表示，2015年中國經歷一波房地產低迷，彼時北京耗費數千億美元，用現金補貼方式鼓勵中小城市居民換購新房，卻也驅動開發商加大負債蓋房子。

柯里爾提到，中國政府目前對於房地產業衰退的處理方式與先前非常不同，對於對房地產市場投入更多資金以填補缺口的做法抱持非常謹慎的態度，「中央政府根本不會去救地產業」。

中國房地產業低迷影響開發商，相關行業包括建築、銷售、景觀設計、家飾用品等工作機會也受波及，中國家庭多將積蓄投入房地產，看著房價下滑、就業環境變差，疲弱消費信心更為不振；房地產業吹寒風也拖累地方政府出讓土地收入。

一名35歲安徽合肥房屋持有者說，3年前約以人民幣234萬元（約新台幣982萬元）購入房子，另花56萬元裝潢與購置家具，現在試圖用接近購入價帶家具售屋，買家報價平均少了15%，最終決定「不賣了」，自認錯信買房是穩健投資。

中國房地產烏雲長達5年，目前猶未見盡頭，中國國家統計局最新統計資料顯示，新房銷售價格、中古屋銷售價格、房地產開發金額與施工面積均為下滑態勢。

統計資料顯示，7月一線城市新房銷售價格年減1.1%，從2023年12月以來連續20個月負成長；7月一線城市中古屋銷售價格年減3.4%，降幅較6月擴大。1至7月房地產開發投資金額年減12.0%，房地產開發商房屋施工面積年減9.2%。