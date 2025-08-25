　
大陸 大陸焦點 特派現場

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

▲大陸A股8月25日兩市成交超3.1兆元人民幣創歷史次高。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸A股8月25日兩市成交超3.1兆元人民幣創歷史次高。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股今（25）日三大股指集體跳空高開，盤初高位震盪後，兩市快速走高，雖午前跳水導致漲幅收窄，但午後兩市重返升勢，漲幅重新擴大。至收盤，上證綜指漲1.51%，報3883.56點；科創50指數漲3.2%，報1287.73點；深證成指漲2.26%，報12441.07點；創業板指漲3%，報2762.99點。

《澎湃新聞》報導，從盤面上看，房地產、白酒、通信、貴金屬、生物科技行業漲幅靠前，算力、稀土永磁、CPO、衛星互聯網、人工智能、機器人概念股大漲。

據統計，兩市成交3.1411兆元（人民幣，下同），較前一交易日的2.5467兆元增加5944億元，僅次於2024年10月8日滬深兩市創下的3.4519兆元成交量。其中，滬市成交1.3609兆元，比上一交易日1.0951兆元增加2658億元，深市成交1.7802兆元。

從板塊分析來看，光模組（CPO）持續走強，帶動通信股漲勢驚人，長芯博創、菲菱科思、中際旭創、東土科技、特發信息、劍橋科技等近10股漲停或漲超10%。

至於房地產板塊也呈現不凡的漲勢，萬通發展漲停，萬科A、榮盛發展等股一度漲停，金地集團、深深房A、特發服務、綠地控股等漲超4%。據悉，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局、人民銀行上海市分行、市公積金管理中心等六部門25日聯合印發《關於優化調整本市房地產政策措施的通知》，包括調減住房限購、優化住房公積金、優化個人住房信貸以及完善個人住房房產稅等政策，被認為是消息面刺激房地產股暴衝的原因之一。

銀河證券分析指，A股市場正在走出向上行情，投資者風險偏好顯著回暖帶動市場賺錢效應擴散，成交額顯著放量是典型標誌，兩融餘額持續增長，已達到2.1兆元水平上方，但兩融餘額佔A股流通市值、兩融交易額佔A股成交額指標均處於歷史中樞水平，遠低於2015年峰值。在資產荒與股市賺錢效應強化雙重作用下，居民存款搬家信號正在顯現。

銀河證券表示，政策預期仍是市場中期走勢的關鍵變量，包括中共中央政治局會議已明確將在年內召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃，從海外來看，9月降息的可能性大增，在美元指數長期走弱周期下，全球資本流向重塑為A股市場向上提供進一步支撐。

中航證券分析稱，與以往不同，在「穩股市」的政策基調下，維穩政策推動市場穩步上行，「本輪牛市至今已呈現出較顯著的慢牛特徵，5月以來市場波動率多數時間處於近十年的較低水平，未來有望走成持續性慢牛。」

