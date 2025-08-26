　
社會 社會焦點 保障人權

應曉薇久違1個月首出庭　助理證稱她與王尊侃「是男女朋友」

▲▼台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押，她昔日助理陳嘉敏（白口罩）今（26日）到台北地院證稱，應曉薇與王尊侃是男女朋友關係。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押，她的助理陳嘉敏（中）今（26日）到台北地院證稱，應曉薇與王尊侃是男女朋友關係。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，曾否認與密友王尊侃是情侶，她的女助理陳嘉敏今（26日）到台北地院作證，證稱應、王2人就是男女朋友，檢方指陳女對於應曉薇有無挪用協會捐款、多所迴避、藉此迴護應曉薇，恐涉偽證罪嫌，應曉薇解圍說相信「小敏」不貪不A不違法，「心是自己的，人在做、天在看」。

應曉薇今上午庭訊結束前，以她慣有的慵懶口吻說今天開庭「很溫暖」，再次謝謝同案被告沈慶京的捐款，她自認「沒什麼好迴避的，有人捐款就是好事」，也不覺得羞愧，但她強調「王尊侃的錢是他的錢，我的錢是我的錢」。

應曉薇看著陳嘉敏說「我對小敏很抱歉」，害陳女作證暴露隱私，她感謝陳女勉為其難幫她很多忙，尤其疫情期間、大家躲都來不及，應曉薇自稱至今連1本存摺都沒有，「我把自己交給小敏，認識小敏25年，相信小敏不貪不A不違法」，最後謝謝審判長今天開庭。

▲▼台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押，她昔日助理陳嘉敏（白口罩）今（26日）到台北地院證稱，應曉薇與王尊侃是男女朋友關係。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員應曉薇涉犯京華城案仍在押。（圖／記者黃哲民攝）

應曉薇前次被提訊開庭是上月（7月）24日，相隔1個多月，今全天只有她1名被告出庭，上午傳喚擔任她15年助理的陳嘉敏作證，下午2點為王尊侃作證。因為同案在押被告柯文哲沒出庭，今旁聽民眾明顯變少。

陳嘉敏作證重點，在於她被查扣的帳冊顯示，應曉薇與王尊侃共同成立的中華華夏希望關懷協會、中華民國綜合格鬥協會等5個協會，有些捐款疑被用於支付應曉薇私人卡費、房貸，而同案被告、威京集團主席沈慶京，涉以捐款這5個協會方式、變相行賄應曉薇5250萬元，換取應曉薇藉議員職權護航京華城改建爭取容積獎勵。

陳嘉敏證稱2010年底起擔任應曉薇助理，也幫忙處理上述5個協會出納、記帳、開立捐款收據等工作，她稱呼王尊侃「侃哥」，應、王2人交代的協會事務她都要照做，就他所知應、王2人「是很好的朋友『以上』」，被問到有多好，陳女說「就是男女朋友關係」。

▲▼京華城案，台北市議員應曉薇辦公室執行長王尊侃。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員應曉薇辦公室執行長王尊侃，被指涉京華城案已獲不起訴處分。（資料照／記者黃克翔攝）

應曉薇先前當庭否認與王尊侃是情侶，但檢方在意的重點是應、王2人對陳女的指示，有無明確區分議員公務與協會會務，尤其陳女記帳顯示，多次同日從協會提領上百萬元，列入應曉薇的收入，是否公私混用。

陳女證稱被查扣的帳冊是自己想到什麼收支，就隨手記在一起沒區分、是給自己看的，至於協會收支出現「家用」，她拐彎抹角說可能是代替應曉薇「處理家裡費用」，然而有沒有其他人可以這樣用，她「說不出來，時間太久，記不清楚」。

這句「隨手記」成為陳女回答檢方尖銳提問的萬用語，但被揪出怎沒一併記錄「侃哥」的支出，陳女推稱「忘記了」，她也不知道自己當初為何把協會的錢跟應曉薇服務處的花費記在一起，而支出帳目出現「陽明山」裝潢花費，陳女吞吞吐吐說「嗯...應該是議員媽媽住的陽明山吧」。

檢方追問陳女2度臨櫃領出協會存款各200萬元與353萬元，隨即在半小時左右，到相隔幾十公尺、腳程約1分鐘的另1家銀行，替應曉薇溢繳200萬元卡費與支付350萬元房貸入帳，是否挪用捐款？她聲稱應曉薇在辦公室給她現金，她一併跑銀行處理協會存提款、不是同一筆錢，她並補充，若協會須提領大額現金，王尊侃會陪他去、現場拿走。

檢方認為陳女證詞有所迴避，不敢明講就是應曉薇使用，但記帳金流可見「協會的錢就是應曉薇的錢」，何況陳女身上同時帶著400萬元或700萬元現金在街上走，難道不擔心危險，陳女證詞顯然迴護應曉薇，可能有偽證之虞，而王尊侃與應曉薇有共犯之嫌。

沈慶京今沒出庭，由徐履冰、廖威智2位辯護律師到場旁聽，廖數度對檢方的發問提出異議，審判長先要他補做報到手續才可發言，再諭知因沈本人沒來、要廖「不要太衝動」以免打亂應曉薇律師團詰問步調，「不然你現在打電話請沈先生來出庭」、就可以加入詰問，審判長也喊話應曉薇的律師團「積極異議，好不好？」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

京華城容積率貪污圖利柯文哲應曉薇

