社會 社會焦點 保障人權

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸村巷長遭求刑6年

▲屏檢偵辦萬巒鄉成德村藉勢恐嚇取綠能米司案。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏檢偵辦萬巒鄉成德村綠能公司遭藉端取財案。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦綠暉能源公司遭恐嚇案，發現萬巒鄉成德村長林榮慶等人，藉職權勢力多次恐嚇滋擾施工現場，強索綠能公司「回饋金」高達300萬元，最後協商至150萬元，導致工程延宕近一年，業者損失超過1200萬元。專案小組蒐證完整，檢方日前偵查終結，依貪污罪將林男等人分別提起公訴。

▲屏檢偵辦萬巒鄉成德村藉勢恐嚇取綠能米司案。（圖／屏東地檢署提供）

屏東地檢署「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」於今年初接獲通報，指轄區內綠能公司遭人恐嚇滋事，要求不法財物。檢方立即指派主任檢察官蔡佰達、檢察官蕭惠予指揮偵辦，並會同法務部廉政署、屏東縣警局及保五總隊成立專案小組，歷經數月蒐證，於7月16日搜索村長住處及相關據點，共計6處，扣得通訊紀錄及錄音檔，並約談犯罪嫌疑人4人、證人5人。訊後林榮慶交保10萬元、其妻交保5萬元、萬巒鄉成德社區發展協會李姓總幹事交保5萬元、吳姓理事長交保10萬元。

檢方查出，綠暉能源公司依法承租土地並取得建照施工，卻遭林榮慶假借交通影響、噪音擾民等理由，聯合多人多次到工地滋擾，揚言動員抗爭、破壞機具，迫使業者就範。原索300萬元回饋金，最後協商至150萬元，造成工程嚴重延宕，業者損失逾1200萬元。所幸檢方及時查緝，阻止金錢實際交付。

檢方認定林榮慶及其太太、李姓總幹事涉犯《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索未遂等罪，吳男則涉幫助犯，均依法提起公訴，並建請法院就主導本案之林榮慶，審酌其惡性重大，所為實有辱官箴，犯後否認犯行並飾詞狡辯等一切情狀，從重量處有期徒刑6年以上，其餘共犯則求處3年6月及1年6月不等徒刑。

屏東地檢署呼籲，地方公職人員不得假借名義索取財物或不法利益，檢方將持續秉持「有聞必查、有據必辦」的立場，嚴打妨害綠能政策推展的不法行為，確保產業發展透明廉能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虐死2歲兒！水管插肛灌水　打到肝臟破裂慘死
蹦闆遭疑割韭菜「二手精品賣比官網貴」！親上火線：買不起又要嘴
快訊／確定了！史書華遭判刑定讞
快訊／8縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘：不隨之起舞
14hrs連4人喪命！　在地人超毛：鬼門才開
快訊／大雷雨轟2縣市「防冰雹」　持續1小時
快訊／高雄大樓男墜落人行道！　送醫搶救不治

小英男孩、國民黨前議長都涉綠能弊案　吳思瑤：都要嚴辦

小英男孩、國民黨前議長都涉綠能弊案　吳思瑤：都要嚴辦

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉用職務之便向業者收賄，遭檢方約談後聲押。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）指出，國民黨雲林縣前議長、現任議員和現任議長也都涉入綠能弊案，她真的非常痛恨這種犯行，所有再生能源、綠能發展，只要涉貪舞弊，無論藍綠是誰，都要嚴辦，而不是選擇性、依顏色分別，「在我看來他們都一樣」。

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　

小英男孩涉綠能弊案　總統府：賴清德立場不分藍綠都支持嚴辦

小英男孩涉綠能弊案　總統府：賴清德立場不分藍綠都支持嚴辦

發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

屏東綠能勒索貪污屏東地檢署

