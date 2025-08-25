快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

▲台北地檢署指揮調查局偵辦綠能中心前副執行長涉嫌貪污收賄案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

經濟部綠能科技產業推動中心(綠推中心)鄭姓前副執行長，涉嫌利用職務之便，向股票上市的綠能公司等業者收賄，台北地檢署25日指揮調查局兵分22路展開大搜索，並依不違背職務收賄、財產來源不明等罪嫌，約談鄭男以及涉案陳姓業者等9被告、5證人到案。對此，經濟部表示，尊重司法調查，若有需要會配合偵辦。

綠推中心是在2018年間，由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1到3名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，促成綠能推動、產業發展、科技創新、綠色金融等四大發展願景，工作任務與綠能業者息息相關。

調查局台南市調處接獲情資，曾任綠推中心副執行長的鄭姓男子，涉嫌收取上市能源公司及建設公司賄賂，報請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，懷疑鄭男涉嫌不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，因此對鄭男住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料，涉案人員已陸續約談到案釐清。

經濟部回應表示，尊重司法調查，若有需要會配合偵辦，目前在司法程序中，不宜就個案評論。