社會 社會焦點 保障人權

快訊／「小英男孩」涉綠能收賄　台電高層一併移送北檢漏夜偵訊

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲綠推中心前副執行長鄭亦麟涉嫌貪污收賄等罪遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

經濟部綠能科技推動中心(綠推中心)前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，台北地檢署25日指揮調查局兵分22路展開大搜索，並依違背職務收賄、財產來源不明等罪嫌，約談鄭亦麟及台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任，上市公司泓德能源(6873)總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛等9被告、5證人到案，由檢察官漏夜偵訊中。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台電副總兼執行長許國隆。（圖／記者劉昌松攝）

鄭亦麟有「小英男孩」、「經濟部小鮮肉」之稱，曾在民進黨智庫工作，前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任；2018年27歲的時候，在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬鄭亦麟為首任總經理，再次引起爭議。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台電前副總蕭勝任。（圖／記者劉昌松攝）

綠推中心是2018年由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1到3名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，促成綠能推動、產業發展、科技創新、綠色金融等四大發展願景，工作任務與綠能業者息息相關。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲泓德能源總經理周仕昌。（圖／記者劉昌松攝）

調查局台南市調處接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，且個人與親友名下不明財產，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭亦麟住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

女足抽血案！周台英深夜移送北檢　面對鏡頭不發一語
吳阿志過世！　王思佳心碎「上周才見」曝最後互動
孩子們眼中的「貝貝老師」倒停車格亡　昔認真上傳170堂免費課

綠能弊案鄭亦麟綠推中心台電貪污收賄財產來源洗錢

