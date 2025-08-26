　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英男孩涉綠能弊案　總統府：賴清德立場不分藍綠都支持嚴辦

「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄聲押。（圖／記者劉昌松攝）

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者陶本和／台北報導

曾在民進黨智庫工作、有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄。對此，總統府發言人郭雅慧26日表示，賴清德一再表達立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，勿枉勿縱，「綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠他都支持要嚴辦」。

鄭亦麟於前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

對此，郭雅慧26日表示，這確實是令人遺憾。總統賴清德一再都有表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，勿枉勿縱，「綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠他都支持要嚴辦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

諷民進黨廣告文宣「執政太久老化」　朱立倫：就像以前的國民黨

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

羅智強想選黨主席　朱立倫：謝謝表達！盧秀燕是眾望所歸

郭國文還原飆罵柯建銘始末　黨團堅持對立路線、基層充滿焦慮

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

小英男孩涉綠能弊案收賄　卓榮泰：綠能犯罪絕不可再發生

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

諷民進黨廣告文宣「執政太久老化」　朱立倫：就像以前的國民黨

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

羅智強想選黨主席　朱立倫：謝謝表達！盧秀燕是眾望所歸

郭國文還原飆罵柯建銘始末　黨團堅持對立路線、基層充滿焦慮

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

小英男孩涉綠能弊案收賄　卓榮泰：綠能犯罪絕不可再發生

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

道奇史奈爾進入「爸爸名單」陪產　寶寶出生後確定30日先發

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

罷免徐巧芯失敗　曹興誠將搬離信義區

發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總統

大罷免連敗　綠委蔡易餘示警1事

AIT處長谷立言今會面5藍委　牛煦庭：我們都不希望國防被當鬥爭工具

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

更多熱門

相關新聞

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

大罷免大失利後，民進黨內部檢討聲浪不斷，目標也直指黨團總召柯建銘。近日傳出民進黨立委郭國文曾在黨團大會飆罵民進黨團總召柯建銘髒話。郭國文今（26日）承認此事，他痛批「這來自於對黨團路線的不滿與檢討，普發1萬超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻假傳聖旨又忽視他人意見，讓他站出來用強硬的方式反抗」。對此，媒體人樊啓明分析，郭國文不是普通民進黨立委，是嫡系中的嫡系，沒有賴總統同意，不可能批柯建銘這麼白的話。

小英男孩涉綠能弊案！東煒建設父子聲押

小英男孩涉綠能弊案！東煒建設父子聲押

大罷免連敗　綠委蔡易餘示警1事

大罷免連敗　綠委蔡易餘示警1事

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

關鍵字：

貪污綠能賴清德鄭亦麟總統府

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面