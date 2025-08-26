小英男孩涉綠能弊案　總統府：賴清德立場不分藍綠都支持嚴辦

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄聲押。（圖／記者劉昌松攝）



記者陶本和／台北報導

曾在民進黨智庫工作、有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄。對此，總統府發言人郭雅慧26日表示，賴清德一再表達立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，勿枉勿縱，「綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠他都支持要嚴辦」。

鄭亦麟於前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

對此，郭雅慧26日表示，這確實是令人遺憾。總統賴清德一再都有表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，勿枉勿縱，「綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠他都支持要嚴辦」。