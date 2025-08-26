小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　至少1克拉引關注

記者劉昌松、黃宥寧、劉人豪／台北報導

曾在民進黨智庫工作、有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄。北檢25日指揮調查局兵分多路搜索，並約談涉案人等，訊後鄭亦麟遭聲押鄭父母各10萬交保，鄭父母鄭伍廷、李佳珍各10萬交保，而李佳珍現身時左手無名指上的鑽戒引發關注。

鄭亦麟於前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理，再次引起爭議。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

訊後鄭亦麟遭聲押，鄭父母各10萬交保，李佳珍現身時左手遮臉，無名指上的鑽戒引發關注，據了解，該鑽戒，應該是珠寶界常見的halo光環設計，類似款式在Tiffany、Cartier等國際品牌中也都有，目測至少1克拉以上。

另東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子遭聲押；泓德能源總經理周仕昌100萬交保、會計師鄭涵80萬交保，均限制出境出海。台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任則獲請回。