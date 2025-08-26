川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

▲美國總統川普（Donald Trump）自稱手上握有足以毀滅中國的「好牌」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普25日表示，美中作為全球兩大經濟體，「將會建立良好的關係」，但他同時語帶威脅稱，自己手上握有「驚人好牌」（incredible cards），只要他想，足以讓中國「徹底毀滅」。

根據《福斯新聞網》報導，川普在與南韓總統李在明會面前受訪表示，「我們的牌比他們（中國）大得多、好得多，但我不想打這些牌。因為如果我真打出來，中國就完了。」

川普並未進一步說明「手中的王牌」具體是什麼，外界推測可能與經濟、政治影響力或其他領域有關。他則透露，自己最近與中國國家主席習近平通過電話，並考慮未來親自訪中，與習近平當面商討貿易條款的後續合作。

川普說，「可能在今年之內，或不久後，我們會去中國。」川普7月曾表示，習近平已對他發出邀請。

美中兩國在8月12日達成共識，將貿易休戰延長90天，給予談判團隊更多時間達成協議。川普自年初以來已多次調高中國商品的關稅，4月甚至一度調高至145%，目前大部分中國進口商品的關稅仍維持在30%。中國方面則對美國商品課徵10%的關稅。

美國財政部長貝森特7月在瑞典舉行的談判中指出，中國對遭制裁石油的支持是最新的爭議焦點。今年5月他曾在日內瓦與中方交涉，6月又在倫敦續談，但分歧依舊存在。

華府長期批評，伊朗與俄羅斯利用石油出口收入資助恐怖活動及其他破壞穩定的行為。儘管美國制裁不斷，北京依舊是伊朗原油最大買家，也是俄羅斯原油的第二大進口國。

除了能源問題外，貝森特還強調，美方希望限制中國「世界工廠」的地位，並敦促中國不該只依賴出口，應該擴大進口，真正承擔起全球經貿合作夥伴的角色。