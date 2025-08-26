高雄14hrs連4人喪命！驚詭恐怖連環爆　在地人超毛：鬼門才開

▲高雄男子全身血送醫亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

農曆7月「鬼門開」，高雄一日之內就接連發生3件死亡案件，先是新興區一名男子疑似酒醉倒臥慢車道遭輾斃，接著前鎮區某超商外驚傳男子離奇暴斃，岡山區還有一名男子全身血被送醫身亡，神秘友人稱要去停車後直接失聯。今日上午一名老翁從租屋處大樓墜樓，摔在人行道上，嚇壞路人，連續事故都讓人覺得「毛毛的」，民眾不禁直呼毛骨悚然。

25日晚間9點20分許，新興區中山、八德路口發生一起嚴重車禍，一名60歲丁姓男子不明原因倒臥在八德一路西向慢車道上，結果遭一輛由48歲陳姓女子駕駛的小客車撞擊、輾過。

丁男被困在車底下，警、消獲報將他救出，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。警方調查發現，丁男血液「酒測值超標」，不排除因喝醉酒倒地，才導致悲劇。

▲嘉義一名男子來到高雄訪友，卻在超商門口離奇死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同日晚間10點半左右，高雄前鎮區一家超商門口驚傳猝死案件，一名男子被人發現「面朝下」的詭異姿勢，救護人員抵達之後，發現人已經明顯死亡，但死亡原因不明。

據掌握，家屬向警方表示李男並沒有相關疾病史，只說自己要從嘉義來到高雄訪友，但卻沒想到魂斷異鄉，目前死亡原因不排除是突發性的心肌梗塞，而詳細死亡原因，警方已經報請檢察官來相驗來確認。

也是同一天，在深夜11點50分許，義大醫院急診室出現一輛銀色自小客車載送一名全身是血的男子，但當保全協助將傷者送入急救室時，該車駕駛稱要去停車後失蹤不見。經院方全力搶救，該傷者30歲葉姓男子仍於00時19分宣告不治。

警方初步發現葉男胸部有穿刺傷，確認是一起命案，立即成立專案小組積極偵辦，並通報鄰近分局協助攔截圍捕涉案車輛，最終於今晨5時40分，29歲黃姓嫌犯自知難逃法網，主動投案。

黃男初步供稱因毒品買賣糾紛而下手行兇，全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，同時追查是否另有共犯涉案 。

高雄新興區中山一路一棟大樓，今日上午11時許，76歲林姓老翁不明原因墜落，整個人直接摔落到人行道上，嚇壞路人，後續送醫搶救不治。短短14小時之內，連奪4條人命，讓人覺得「毛毛的」。

