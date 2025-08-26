獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝光惹鼻酸

▲嘉義一名男子來到高雄訪友，卻在超商門口死亡，現在身份曝光是一名退休員警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區一家超商門口25日晚間驚傳猝死案件！一名55歲男子被發現以「面朝下」的詭異姿勢倒臥在地，救護人員趕抵時已明顯死亡，現場沒有明顯外傷，警方調閱監視器發現，他是在打完一個哈欠後，突然從超商外石盆上坐著往前彎腰癱軟，頭部直接貼地，才呈現出駭人的姿勢。

令人惋惜的是，死者身分竟是一名退休員警。據了解，李姓男子兩年前才自警界退役，搬回嘉義與哥哥同住，平日單身、沒有小孩，生活單純。哥哥得知噩耗後悲痛難掩，強調弟弟平時沒有服用藥物，也沒有特殊病史，這次南下高雄僅是為了探訪友人，卻沒想到命喪異鄉。警方初步不排除是突發性心肌梗塞，詳細死因仍待檢察官相驗釐清。

李男過去在台中警界服務多年，生前曾屢屢因為熱心助人被表揚。例如在2013年時，他與同事處理一名年邁老婦誤闖快車道事件，當時老太太腳穿拖鞋、手拎大包小包，蹣跚走在車流不息的快車道上，險象環生，他立即上前將人攙扶上車，查證身分後安全送返家屬，避免意外發生。

2015年3月，他與同事深夜巡邏時，更發現一名年僅10歲的小女童疑似離家出走，他們不僅將孩子平安送回，還主動協助連結慈善團體與公部門，為經濟弱勢的單親家庭申請急難救助，讓孩子獲得即時幫助。當年的這些善舉，都被列為警界「好人好事」代表，成為同仁典範。