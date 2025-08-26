快訊／高雄男毒品糾紛遭尖刀捅胸喪命　單親母相驗悲痛拭淚

▲葉姓男子遭丟包醫院亡，葉母（中）悲痛相驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓男子（30歲）昨（25）晚11時許全身是血，被一名黃姓男子開車載到義大醫院急診室，男子向警衛佯稱「要去停車」，隨後就失蹤不見，受傷的葉男經醫院急救後仍宣告不治，涉嫌行兇的黃男今（26）日凌晨主動投案，供稱是因為毒品糾紛才行兇，檢方下午進行相驗，死者葉男的單親母親現身殯儀館，不敢相信兒子慘死，頻頻拭淚。

▲涉嫌行兇的黃男（中）被帶回警局偵訊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局鳳雄派出所於昨（25）日23時50分許接獲義大醫院急診室來電，表示一輛銀色自小客車載送一名外傷男子至急診室，惟由保全協助將傷者送入急救室時，該車駕駛即逕駛離， 然經院方全力搶救，該傷者仍於00時19分宣告不治。經查為30歲葉姓男子，而載葉男到醫院的黃姓男子也在今（26）日清晨主動投案，供稱是因為毒品糾紛才行兇，全案正擴大偵辦中。

▲警方帶黃男去尋找丟棄的兇刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方今日下午進行相驗，死者葉男的母親也到場，據了解，葉母是名單親媽媽，獨自撫養兒子長大，她強忍悲痛認屍，至今仍不敢相信年輕的兒子居然會遭遇橫禍，頻頻拭淚，面對媒體則不願多談。