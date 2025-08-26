午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受太平洋高壓影響，今天北部高溫上看38度，午後中南部留意局部大雨。菲律賓東方海面的低氣壓未來會在南海發展起來，最快周四增強為熱帶性低氣壓，周末可能影響台灣天氣，屆時各地水氣增。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周花東地區有零星降雨，西半部為午後雷陣雨，各地炎熱。目前台灣上空是太平洋高壓勢力範圍，南方海面有低壓擾動發展，菲律賓東方海面的低氣壓未來向西經過菲律賓，到南海會發展起來，周末高壓勢力向北退，南海水氣可能影響台灣天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伍婉華指出，這幾天北邊高壓、南邊低壓環境，東邊海面容易有雷達回波移入造成降雨，今天清晨恆春有時雨量70毫米，目前已轉為零星雨，未來幾天東半部整天仍斷斷續續有降雨。

未來一周降雨趨勢，她表示，今、明天花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島偶有局部大雨，澎金馬則為零星短暫降雨，其他地區可見陽光，午後桃園以南有雷陣雨，今天中南部地區午後有局部大雨，南部及嘉義山區有短延時豪雨，明天桃園至台中地區及中南部山區午後也有時雨量40毫米以上。

伍婉華指出，周四、周五花東及恆春半島為短暫陣雨或雷雨，宜蘭及基隆北海岸也有短暫降雨，午後中南部地區及北部山區有雷陣雨。周末高壓勢力北退、低壓影響，花東及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨。下周日至周一東南部及南部整天有降雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，她表示，未來一周中部以北高溫都有36度，南部35至36度，東半部32至33度，大台北盆地及中南部近山區有36度以上機率，新北市五股更有連續3天38度出現。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）