快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

▲下雨示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署25日晚間9時15分發布大雨特報，指出南投、台東、恆春半島，以及台中、苗栗山區等5區，從今晚到明（26）日清晨有局部大雨發生的機率。氣象署提醒，這些地區因對流雲系旺盛，容易出現短時強降雨，民眾要留意雷擊和強陣風，山區居民及旅客更要注意坍方、落石和溪水暴漲，低窪地區則須防範積水。

同時，氣象署也公布最新颱風動態。第2513號中度颱風「劍魚」（KAJIKI）目前中心氣壓為945百帕，下午2點位置在越南河內南方約280公里處，正以每小時18公里速度向西北西移動。中心最大風速達每秒43公尺（相當於14級風），瞬間最大陣風每秒53公尺（約16級風）。預計明天下午2點，颱風中心將移至河內西南西方約450公里處，且有減弱為輕度颱風的趨勢。氣象署呼籲南海附近作業及航行船隻留意颱風動態。

▲氣象署對5縣市發布大雨特報。（圖／氣象署）



明天台灣東部、東南部和恆春半島將有局部短暫陣雨，其中恆春半島出現較大雨勢的機率較高。基隆北海岸、東北部及大台北山區也可能出現零星降雨，其他地區則多為多雲到晴，僅桃園以南午後有局部雷陣雨，中南部仍有局部短時大雨的可能。

海上部分，台灣北部海面平均風力達6級，雷雨區最大陣風可至9級；受颱風外圍環流影響，南沙島、廣東海面及中西沙島海面風力也較強，船隻需提高警覺。此外，明晚起巴士海峽風力將增強至6級，最大陣風8級，航行作業需特別注意。