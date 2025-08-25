　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲下雨示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署25日晚間9時15分發布大雨特報，指出南投、台東、恆春半島，以及台中、苗栗山區等5區，從今晚到明（26）日清晨有局部大雨發生的機率。氣象署提醒，這些地區因對流雲系旺盛，容易出現短時強降雨，民眾要留意雷擊和強陣風，山區居民及旅客更要注意坍方、落石和溪水暴漲，低窪地區則須防範積水。

同時，氣象署也公布最新颱風動態。第2513號中度颱風「劍魚」（KAJIKI）目前中心氣壓為945百帕，下午2點位置在越南河內南方約280公里處，正以每小時18公里速度向西北西移動。中心最大風速達每秒43公尺（相當於14級風），瞬間最大陣風每秒53公尺（約16級風）。預計明天下午2點，颱風中心將移至河內西南西方約450公里處，且有減弱為輕度颱風的趨勢。氣象署呼籲南海附近作業及航行船隻留意颱風動態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市。（圖／氣象署）

▲氣象署對5縣市發布大雨特報。（圖／氣象署）

明天台灣東部、東南部和恆春半島將有局部短暫陣雨，其中恆春半島出現較大雨勢的機率較高。基隆北海岸、東北部及大台北山區也可能出現零星降雨，其他地區則多為多雲到晴，僅桃園以南午後有局部雷陣雨，中南部仍有局部短時大雨的可能。

海上部分，台灣北部海面平均風力達6級，雷雨區最大陣風可至9級；受颱風外圍環流影響，南沙島、廣東海面及中西沙島海面風力也較強，船隻需提高警覺。此外，明晚起巴士海峽風力將增強至6級，最大陣風8級，航行作業需特別注意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍
快訊／雨炸5縣市　氣象署發大雨特報
「性能力強弱」看手指就知道　日研究揭1長度是關鍵：勃起能力更
快訊／高雄晚間傳停電！　台電緊急搶修
摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光

這4種面相「超容易晚婚！」　命理師分析：性格冷淡又謹慎

桃園30年豬腳店宣布「結束營業」　店二代曝4大原因：老字號處境

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」

「4星座」事業大翻身！職場迎來高光時刻　一路旺到年底

大罷免32：0慘敗　Cheap「不代表人民真的喜歡國民黨」曝原因

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光

這4種面相「超容易晚婚！」　命理師分析：性格冷淡又謹慎

桃園30年豬腳店宣布「結束營業」　店二代曝4大原因：老字號處境

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」

「4星座」事業大翻身！職場迎來高光時刻　一路旺到年底

大罷免32：0慘敗　Cheap「不代表人民真的喜歡國民黨」曝原因

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

德翔海運H1淨利年增約222%　航線拓展至拉美、自有船增至約七成

快訊／高雄鳳山變電箱傳爆炸聲　907戶停電搶修中

欣欣向榮！更保士林分會向日農場助更生戒癮　獲美日學者讚賞

搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

孩子們眼中的「貝貝老師」倒停車格亡　昔認真上傳170堂免費課程

土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

快訊／國道8號貨車追撞轎車　「車頭扭曲變形」1男受困

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

可能又有新颱風　預估路徑曝

鬼門開！　5生肖財運發了

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

午後轉雨！　「下最大」地區曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

曾紅極一時！「知名泡麵」退出台灣...網友超想念

女友突染菜花！哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰

台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆單薄

更多熱門

相關新聞

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

海南三亞24日至25日受今年第13號颱風「劍魚」影響，多地受狂風暴雨襲擊，導致多棵路樹遭連根拔起，多輛車因此被壓扁，甚至卡在樹上，部分人行道也嚴重隆起，影響當地交通。

劍魚颱風登陸　越南總理下令高度戒備

劍魚颱風登陸　越南總理下令高度戒備

1秒變天！上海突降「大暴雷雨＋冰雹」

1秒變天！上海突降「大暴雷雨＋冰雹」

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

關鍵字：

氣象天氣颱風降雨風力

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

可能又有新颱風　預估路徑曝

鬼門開！　5生肖財運發了

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面