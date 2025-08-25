熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

▲劍魚颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周北部高溫炎熱，今天受東風沉降影響，有38度以上機率，明天起菲律賓東方海面的低壓雲系將通過呂宋島到南海，其水氣可能移入台灣，天氣轉為不穩定，這個低壓系統周四可能發展為熱帶性低氣壓，但路徑對台灣影響不大。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周西半部高溫炎熱，東半部受迎風面水氣影響，易有短暫降雨。目前台灣上空晴朗無雲，中度颱風劍魚距離海南島100多公里，逐漸朝中南半島前進，預估其移動到陸地就會減弱，對台灣無影響。

林伯東指出，菲律賓東方海面的低壓雲系未來將通過呂宋島到南海，移動過程水氣可能移入台灣，明天起東半部水氣增多，天氣稍微不穩定，這個低壓系統周四可能發展為熱帶性低氣壓，未來持續朝西移動，對台灣影響不大。

他表示，後期隨著高壓逐漸影響，周四、周五天氣就會轉為穩定，午後雷雨範圍減少，但周六低壓系統來到海南島，台灣附近東風增強導致另一波水氣移入，降雨範圍又會增加。

▲今、明天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，今天午後北部及中部山區、嘉義以南山區到平地有雷陣雨；明天受低壓系統影響，水氣增加，降雨範圍變廣，山區有短延時強降雨機率。

溫度方面，他表示，未來一周西半部都是高溫炎熱，今天北部受東風沉降影響，有38度以上機率，周四、周五也都有36度以上，周六及周日水氣增，也有35度以上高溫；中南部未來一周也有36度高溫機率；東半部整體雲量稍多，高溫沒有這麼顯著。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）