明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

▲劍魚颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

劍魚颱風持續增強，將於越南北方登陸，對台灣沒有直接影響。菲律賓東方海面至南海未來一周也不排除有熱帶系統發展，但直接影響台灣機率偏低，還要再觀察。明天大台北地區及桃園高溫上看37度以上，午後苗栗以南山區留意局部大雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，劍魚颱風今天早上增強為中度颱風，且持續增強，預估將達到中度颱風中段班等級，目前位於鵝鑾鼻西南西方1210公里，在海南島東南側，持續向西往朝越南北方登陸，對台灣沒有直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，菲律賓東方海面至南海仍為低壓帶環境，未來一周不排除有熱帶系統發展，但目前太平洋高壓仍籠罩在台灣上空，因此低壓直接影響台灣的機率偏低。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，未來一周還是慎防高溫炎熱，明天環境偏東風，各地多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後桃園以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨機率，夜晚及清晨東部及東南部有零星短暫陣雨。

他指出，周二至周四水氣稍增，花東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫雨，西半部多雲到晴，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，中南部要留意局部大雨。周五至下周日環境仍為東風，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸地區及大台北山區有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，明天高溫顯著，西半部有35至37度，東半部32至33度，大台北地區及桃園仍有37度以上機率。