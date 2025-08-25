半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台25日消息指出，25日中午上海遭遇高溫、暴雨、雷電、強風、冰雹五種極端天氣同時出現的狀況。多數居民表示，明明前一秒還是大熱天，忽然就下起暴雨，還伴隨直徑1至2公分的冰雹。

▲上海冰雹。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，上海氣象部門於12:09至12:57密集發布雷電黃色、冰雹黃色、暴雨藍色、大風黃色（由藍色升級）及持續的高溫橙色預警，市防汛指揮部同步啟動浦東中北部等區域的防汛防颱Ⅳ級響應。

徐家匯站上午9時氣溫達35.1℃（全國氣溫榜前列），午後強對流觸發「下開水」現象，浦東、楊浦等地觀測到直徑1至2公分冰雹，網友直呼，「高溫、冰雹同時出現太魔幻」、「天空是破洞了嗎？一直漏」。

▲上海大暴雷雨。（圖／翻攝自微博，上同）

不僅如此，浦東金橋監測至陣風29.3m/s（11級），市區普遍出現10級陣風，體感堪比颱風過境；中北部地區1小時雨量超35毫米（達暴雨標準），局部道路積水致開車如開船；強對流區域半小時內氣溫驟降13℃，浦東站從高溫直落至清涼。

▲上海打雷。（圖／翻攝自微博）

氣象部門解釋，在副熱帶高壓控制下，高溫累積大量不穩定能量，近地面暖濕氣流劇烈抬升形成雷暴雲團，觸發「熱雷暴」，氣溫越高對流越強，午後局地強對流屬典型夏季天氣。

氣象部門消息指出，26日仍有分散性雷雨，需防局地強對流；27日起副熱帶高壓增強，高溫將重返（局部或達40℃）。