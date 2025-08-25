　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台25日消息指出，25日中午上海遭遇高溫、暴雨、雷電、強風、冰雹五種極端天氣同時出現的狀況。多數居民表示，明明前一秒還是大熱天，忽然就下起暴雨，還伴隨直徑1至2公分的冰雹。

▲上海冰雹。（圖／翻攝自微博）

▲上海冰雹。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，上海氣象部門於12:09至12:57密集發布雷電黃色、冰雹黃色、暴雨藍色、大風黃色（由藍色升級）及持續的高溫橙色預警，市防汛指揮部同步啟動浦東中北部等區域的防汛防颱Ⅳ級響應。

徐家匯站上午9時氣溫達35.1℃（全國氣溫榜前列），午後強對流觸發「下開水」現象，浦東、楊浦等地觀測到直徑1至2公分冰雹，網友直呼，「高溫、冰雹同時出現太魔幻」、「天空是破洞了嗎？一直漏」。

▲上海大暴雷雨。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼上海突降大暴雷雨、冰雹。（圖／翻攝自微博）

▲▼上海突降大暴雷雨、冰雹。（圖／翻攝自微博）

▲上海大暴雷雨。（圖／翻攝自微博，上同）

不僅如此，浦東金橋監測至陣風29.3m/s（11級），市區普遍出現10級陣風，體感堪比颱風過境；中北部地區1小時雨量超35毫米（達暴雨標準），局部道路積水致開車如開船；強對流區域半小時內氣溫驟降13℃，浦東站從高溫直落至清涼。

▲▼上海極端天氣。（圖／翻攝自微博）

▲上海打雷。（圖／翻攝自微博）

氣象部門解釋，在副熱帶高壓控制下，高溫累積大量不穩定能量，近地面暖濕氣流劇烈抬升形成雷暴雲團，觸發「熱雷暴」，氣溫越高對流越強，午後局地強對流屬典型夏季天氣。

氣象部門消息指出，26日仍有分散性雷雨，需防局地強對流；27日起副熱帶高壓增強，高溫將重返（局部或達40℃）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中包手哥毒駕酒駕撞死人！哀求交保
颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上
大罷免32：0慘敗　Cheap「不代表人民真的喜歡國民黨」曝
台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望
未來一周雨勢！明天雨區擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

內蒙自治區主席王莉霞任上落馬　12地同發「擁護支持」黨中央通報

4名一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會：多次致函對岸未獲通報

山東「折疊男孩」4次手術「身體扳直全開」　終於能站直看向正前方

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

內蒙自治區主席王莉霞任上落馬　12地同發「擁護支持」黨中央通報

4名一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會：多次致函對岸未獲通報

山東「折疊男孩」4次手術「身體扳直全開」　終於能站直看向正前方

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

「上來帥一下」爆紅！冠軍教練駱政宇親曝奪冠關鍵字：享受

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

千年貓妖愛上捉妖天師！田曦薇《子夜歸》嫁給許凱　台灣Disney+獨家熱播中

困擾農民30多年　蘇俊賓走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭

美國取消小額包裹免稅　中華郵政暫停收寄美國商品但有為快遞業代收

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

暗示別再凍刪國防預算？　AIT見藍委談美台防衛合作

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

敏盛醫院提供全方位運動醫療　助桃園優秀運動選手健康照護

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

大陸熱門新聞

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

中國現實煉丹爐　加熱3100°C破紀錄

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人 陸網大讚：人美心善良

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

龍魚眼睛動手術　2年前奪冠「能換1套房」

陸「刺青狗事件」！刺青師回應引網暴怒

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」 無不良嗜好唯一原因曝

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

更多熱門

相關新聞

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

明天西半部高溫上看36度以上，新北五股及三峽更有37、38度機率。隨著南方低壓系統通過呂宋島，明天午後雷雨範圍擴大至桃園以南，中南部有較大雨勢。周四低壓系統進入南海，有機會增強為熱帶性低氣壓，但對台灣影響不大。

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

冷心低壓來襲！　午後雷雨加劇可能又下冰雹

冷心低壓來襲！　午後雷雨加劇可能又下冰雹

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

關鍵字：

上海天氣暴雨雷雨冰雹

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

可能又有新颱風　預估路徑曝

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面