明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天西半部高溫上看36度，新北五股及三峽更有37、38度機率。隨著南方低壓系統通過呂宋島，明天午後雷雨範圍擴大至桃園以南，中南部有較大雨勢。周四低壓系統進入南海，將增強為熱帶性低氣壓，但對台灣影響不大。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天到周五是以午後雷陣雨天氣，環境偏東風到東南風，花東及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部也有零星海上對流移入。明、後天南方低壓系統通過呂宋島過程中，午後雷雨範圍擴大至桃園以南地區，明天中南部有較大雨勢，後天新竹以南則有短延時強降雨機率。

曾昭誠指出，周四至周四五低壓系統朝海南島前進，台灣水氣減少，午後中南部地區及北部山區有雷陣雨。周六至下周一環境轉為南風，花東及恆春半島雨勢增加，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後也有雷陣雨。

他也說，菲律賓東方海面的熱帶系統周四通過菲律賓進入南海時，有機會增強為熱帶性低氣壓，另外，由於該處為低壓帶環境，後續仍有利於熱帶系統發展，是否有其他系統發展起來，下周可再觀察。

溫度方面，他表示，明天東風沉降影響，西半部除了苗栗以外，其他地區都有36度以上高溫，尤其大台北、桃園地區及中南部近山區36度以上機率較高，至於新北五股及三峽則有37、38度機率。