李在明首訪白宮！與川普會談140分鐘　聚焦駐韓美軍、貿易造船合作

▲南韓總統李在明美東時間25日中午12時32分抵達白宮，由美國總統川普迎接。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於美東時間25日中午赴白宮，與美國總統川普進行首次首腦會談，兩人從經濟與貿易合作、駐韓美軍基地到北韓局勢，進行約2小時20分鐘的深入交流。會談焦點之一是美方推動的造船業合作，川普強調希望透過與韓國攜手，重建美國的造船能力，以應對中國日益增長的海軍實力。

李在明於當天中午12時32分抵達白宮，隨即進入橢圓形辦公室與川普展開會談。會議先對外公開約54分鐘，之後轉入閉門擴大會談，並於工作午餐中延續討論，直至下午3時01分結束，總計比原訂時間多出20分鐘。李在明於3時18分離開白宮，但川普並未親自送行。

雙方在會中主要討論經貿、美韓同盟現代化以及新領域合作。南韓方面關注議題包括7月底所達成的關稅協議後續落實、3500億美元對美投資計畫，以及美方要求南韓開放農畜產品市場開放等。安全領域則涉及駐韓美軍的戰略靈活性、國防費用分擔與軍事合作強化。李在明並在會中強調，希望將美韓同盟擴展至經濟與科技，打造「未來型同盟」。

▲李在明、川普進行會談，後方的女性則為韓英口譯。（圖／路透）

川普則在會談中特別提出美國造船業復興的必要性。他指出，美國過去數十年忽視投資，使得本國造船廠競爭力大幅流失，難以支撐海軍艦艇與民用船舶的需求。川普表示，「我們將從南韓購買船舶，同時也希望南韓能在美國設廠，與我們的勞工一起建造船隻。」

川普的立場背後，源於美國、中國海軍實力差距的擴大。美國國會研究處（CRS）指出，截至今年1月，美國海軍擁有296艘艦艇，而中國則已擁有370艘，規模為全球之冠，預計至2030年將增至435艘。美軍雖提出30年造艦計畫，目標達到381艘，但外界普遍質疑其可行性。川普因此認為，依靠南韓這一造船強國是確保海軍優勢的關鍵。

不過，美國國內長期以來限制購買外國船舶的法規，例如「瓊斯法案」與相關修正案，讓南韓造船企業無法順利打入市場。拜登政府時期也曾嘗試推動合作，但因國會反彈而受阻。川普如今公開表態支持，顯示可能動用行政權限，甚至說服共和黨推動修法，為南韓企業開啟機會。

目前，美國在全球民用船舶建造的市場份額僅0.1%，遠落後於中國的53.3%與韓國的29.1%。川普會中感嘆，「二戰時我們一天能造一艘船，現在卻幾乎不再建造，這是不可接受的。」

外界認為，若美韓最終能突破制度障礙，將不僅影響兩國經濟合作，也可能改變亞太地區軍事平衡。