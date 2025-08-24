今明3縣市熱到發紫　周二起連5天水氣增

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

未來一周受太平洋高壓影響，容易出現極端高溫，今、明天桃園、大台北地區有37度高溫機率，午後苗栗以南山區有局部大雨。周二至周六水氣增多，花東不定時有短暫陣雨，大台北及東北部也有零星短暫雨，午後其他地區為雷陣雨。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今天太平洋高壓勢力籠罩，台灣上空雲量少，而劍魚颱風今天上午增強為中度颱風，目前在鵝鑾鼻西南西方1130公里海面，持續往西移動，未來通過海南島南邊進入中南半島，有持續增強機率，將影響越南北部地區，對台灣沒有影響。

▲劍魚颱風。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，今、明天各地晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，今天午後苗栗以南山區有局部大雨，周二至周六環境偏東風伴隨水氣，花東不定時有短暫陣雨，大台北及東北部也有零星短暫雨，午後其他地區為雷陣雨，且周二中南部也有局部大雨機率。

溫度方面，他指出，受太平洋高壓影響，容易有地形或熱島效應導致極端高溫，今、明天環境偏東風，桃園及大台北地區沉降作用有37度高溫，溫度色階來到紫色區塊，而中南部平地也有35至36度，未來一周各地高溫都有32至35度。

